Zehn Jahre "Quizduell-Olymp": Elf Staffeln, rund 350 Duelle und mehr als 15.000 Fragen

Die drei klügsten Köpfe Deutschlands stellen sich Woche für Woche im "Quizduell-Olymp" prominenten Herausforderern. Zum 10-jährigen Jubiläum erwartet das Publikum am 19. Dezember 2025 ein "Quizduell-Special" - als Doppelfolge um 18:00 Uhr und 18:50 Uhr im Ersten. Die besondere Überraschung: Die Spieler des Olymps - Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Professor Eckhard Freise - erfahren erst in der Sendung, welche prominenten Expertinnen und Experten des eigenen Fachgebiets sie herausfordern.

Seit seinem Start am 26. Oktober 2015 fasziniert das "Quizduell-Olymp" das Publikum - inzwischen über elf Staffeln lang, mit rund 350 Duellen und mehr als 15.000 Fragen. Ob im Ersten, in der ARD Mediathek oder in der ARD Quiz App: Überall können Rätselfans live mitraten.

Moderatorin Esther Sedlaczek: "Das ,Quizduell-Olymp' verbindet Generationen von Zuschauenden am Vorabend und fasziniert mit seiner einzigartigen Mischung aus kluger Unterhaltung, kniffligen Fragen und dem - beinahe - allwissenden Olymp. Auf zehn weitere Jahre voller Spannung und Ratespaß!"

Das Quizduell-Special am 19. Dezember 2026:

Das Duell der Juristen - wer hat diesmal Recht? In der ersten Jubiläumsfolge (ab 18:00 Uhr) fordern mit Richter Alexander Hold und Laura Karasek, die vor ihrer TV-Karriere jahrelang als Rechtsanwältin tätig war, zwei Berufskolleg:innen die Quizkönigin und Staatsanwältin Marie-Louise Finck zum Duell.

Das Duell "Hannover 96" - wer bleibt im Spiel? Quiz-Ass Thorsten Zirkel gilt als ausgewiesener Fußballkenner und verfolgt die Spiele seines Lieblingsvereins Hannover 96 regelmäßig im Stadion, doch seine Gegner sind Profis auf dem Rasen: Ex-Nationalspieler Mike Hanke absolvierte 81 Bundesligaspiele für Hannover, und gemeinsam mit Trainerlegende Ewald Lienen will er Zirkel gehörig ins Schwitzen bringen.

Das Akademiker-Duell - wer holt den Titel? Eckhard Freise - Mittelalterforscher mit Promotion und Habilitation - trägt im Quizduell-Olymp den Beinamen "Professor Quiz". Seine Wissensstärke stellte er bereits 2000 unter Beweis, als er als erster Kandidat die Million bei "Wer wird Millionär?" gewann. Doch seine Herausforderer stehen ihm in nichts nach: Astrophysiker Heino Falcke hat mit Auszeichnung promoviert und ist heute Professor in den Niederlanden, und Leon Windscheid ist promovierter Psychologe, der sich - 15 Jahre nach Freise - bei Günther Jauch ebenfalls bis zur Million zockte.

"Gefragt - Gejagt" - wer hat die Nase vorn, Olymp oder Jäger? Spannend wird es auch in der zweiten Folge des Quizduell-Specials (ab 18:50 Uhr). Hier treffen zwei Quizwelten direkt aufeinander: Die Jäger Sebastian Jacoby und Adriane Rickel aus "Gefragt - Gejagt" fordern den Olymp heraus. Man kennt und schätzt sich - doch geschenkt wird sich nichts. Olymp oder Jäger - wer triumphiert in dieser Wissensschlacht?

In der ARD Quiz App mitspielen - Wer miträtseln und gewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App in den App Stores kostenlos herunterladen.

Die aktuelle elfte Staffel des Quizduell Olymp erreicht durchschnittlich 2,16 Mio. Zuschauende sowie einen Marktanteil von 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

"Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

