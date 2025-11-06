ARD Das Erste

UEFA Nations League-Finale der Frauen Spanien - Deutschland

DFB-Pokal-Achtelfinale Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen und VfL Bochum - VfB Stuttgart live im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die ARD bietet ihrem Publikum am 2. und 3. Dezember gleich drei fußballerische Höhepunkte und eine spannende Sportdokumentation, verteilt auf insgesamt zwei Abende. Jeweils live im Ersten und in der ARD Mediathek.

Zum Auftakt steht am 2. Dezember 2025 ab 18:00 Uhr das Nations League-Finale der Frauen auf dem Programm (Anstoß 18:30 Uhr). Spanien und Deutschland treffen - nach dem Hinspiel am 28. November 2025 in Kaiserslautern - im Rückspiel in Madrid noch einmal aufeinander. Eine Begegnung mit Highlight-Charakter. Durch die Sendung führt Claus Lufen, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz und als Reporter ist Bernd Schmelzer dabei.

Danach folgt ein spannendes Achtelfinale im DFB-Pokal: Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen im heimischen Stadion (Anstoß 21:00 Uhr). Diese emotional aufgeladene Begegnung wird von Esther Sedlaczek zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger moderiert. Reporter der Partie ist Tom Bartels. Darüber hinaus sind Zusammenfassungen der Begegnungen Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach - 1. FC St. Pauli und RB Leipzig - 1. FC Magdeburg geplant.

Abgerundet wird dieser fulminante Sportabend mit der Ausstrahlung der ersten Folge der neuen Doku-Reihe "Being Katarina Witt". Die fünfteilige Dokumentation beleuchtet den außergewöhnlichen Lebensweg der zweifachen Olympiasiegerin - von Karl-Marx-Stadt zu Weltruhm. Die Serie gewährt intime Einblicke in die Licht- und Schattenseiten des Erfolgs. Neben zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus Sport, Entertainment und Politik spricht auch Katarina Witt selbst ausführlich über die prägenden Momente ihres Lebens.

Die komplette fünfteilige Doku ist ab 27. November in der ARD Mediathek zu sehen.

Am 3. Dezember geht es weiter. Ab 17:45 Uhr sendet die ARD eine weitere nervenaufreibende Pokalbegegnung. Der VfL Bochum spielt im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart (Anstoß 18:00 Uhr). Durch die Partie führen Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger. Christina Graf kommentiert das Spiel.

Dienstag, 2. Dezember 2025 18:00-20:20 Uhr UEFA Nations League Frauen Finale Rückspiel Spanien - Deutschland Reporter: Bernd Schmelzer Moderation: Claus Lufen Expertin: Almuth Schult Übertragung aus Madrid 20:20-20:35 Tagesschau 20:35-23:45 Uhr DFB-Pokal Achtelfinale Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen Reporter: Tom Bartels Moderation: Esther Sedlaczek Experte: Bastian Schweinsteiger Übertragung aus Dortmund ca. 23:15 Uhr Zusammenfassungen von den Spielen Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach - 1. FC St. Pauli RB Leipzig - 1. FC Magdeburg dazwischen ca. 21:50 - 21:59 Tagesthemen 23:45-0:15 Uhr Being Katarina Witt (1/5) Film von Jana von Rautenberg und Boris Poscharsky Mittwoch, 3. Dezember 2025 17:45-20:00 Uhr DFB-Pokal Achtelfinale VfL Bochum - VfB Stuttgart Reporterin: Christina Graf Moderation: Alex Schlüter Experte: Bastian Schweinsteiger Übertragung aus Bochum

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell