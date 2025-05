"Brennpunkt: Gewalt ohne Ende im Nahostkonflikt" heute, am 22. Mai 2025, 20:15 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 22. Mai, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

Seit fast 20 Monaten ist der Gaza-Streifen Ziel israelischer Angriffe als Reaktion auf das Massaker, das Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel verübten. Über 230 Geiseln wurden damals in den Gaza-Streifen entführt. Seither setzt die israelische Armee alles daran, die Geiseln zu befreien und die Terrororganisation Hamas zu vernichten. Zehntausende ziviler Opfer hat dieser Krieg bisher gefordert, die humanitäre Lage ist katastrophal - auch nach der Wiederaufnahme von Hilfslieferungen. Mit den neuen israelischen Militäraktionen und dem Attentat auf zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in der vergangenen Nacht in Washington hat sich diese explosive Situation weiter verschärft. Was bedeuten diese neuen Entwicklungen für die Bevölkerung in Gaza, die dort weiterhin verbliebenen israelischen Geiseln und die gesamte Nahost-Region?

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

