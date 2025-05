ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" (BR)

am Sonntag, 25. Mai 2025, um 23.05 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die geplanten Themen:

Kultur. Eine neue Geschichte der Welt

Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler Martin Puchner erzählt, wie Kultur durch Begegnungen, Wiederentdeckungen, Nachahmungen und Übernahmen über Jahrhunderte Gesellschaften vorangetrieben und weiterentwickelt hat. Der Vorwurf der "kulturellen Aneignung" ist demnach ebenso falsch wie das Streben nach Isolationismus. Dem Harvard-Professor Puchner gelingt es dabei spielerisch, Anekdotisches mit Philosophischem zu verbinden.

Die 78. Filmfestspiele von Cannes

Ein Überblick über die Tops und Flops an der Croisette. Der bedeutendste Filmfestival der Welt bietet dabei die über Jahrzehnte verfeinerte Mischung aus Cannes-Lieblingen, großen Stars und erstaunlichen Entdeckungen. So sind neben den zweifachen Cannes-Gewinnern, den Brüdern Dardenne aus Belgien, Wes Anderson oder Richard Linklater am Start. Erstmals seit Jahren werden einem deutschen Film Siegchancen eingeräumt. "In die Sonne schauen" von der bisher weitgehend unbekannten Mascha Schilinski wird in Cannes als Sensation gefeiert.

Pulp

24 Jahre nach ihrem letzten Album legt die legendäre Brit-Pop-Band PULP mit "More" ein neues Album vor. Die großen Ironiker zeigen sich darauf zuweilen erstaunlich melancholisch. "ttt" durfte die Musiker um Jarvis Cocker exklusiv zu einer Probe begleiten und traf sie anschließend zum Interview. Natürlich geht es dabei geht es dabei auch um Persönliches: Wie etwa erlebt Cocker mit 61, was er mit 33 ironisch dichtete: "Help the aged One time they were just like you Drinking, smoking cigs and sniffing glue"? Und Überhaupt: Sind die ewigen Trendsetter nach knapp einem Vierteljahrhundert Pause immer noch Avantgarde?

Unter Grund

In ihrem Debutroman erzählt Annegret Liepold über eine Jugend auf dem Land in Mittelfranken, von den blinden Flecken sowie das Schweigen einer Familie und wie die Protagonistin, die 16-jährige Franka, in die rechtsradikale Szene abrutscht. "Unter Grund" schildert auch eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit. Wie geht man mit Schuld um?

Moderation: Siham El-Maimouni

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

Redaktion: Lars Friedrich (BR)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell