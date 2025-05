ARD Das Erste

Linnemann bei „maischberger“: Merz wird am 14. Mai „Agenda 2030 vorstellen“

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Pläne für die erste Regierungserklärung des neuen Bundeskanzlers angekündigt: „Mittwoch in einer Woche wird Herr Merz eine Regierungserklärung abgeben. Das wird vielleicht eine seiner wichtigsten Reden in diesem Jahr sein", sagte Linnemann in der ARD-Talksendung "maischberger". Laut Linnemann wird Merz „sozusagen eine Agenda 2030 vorstellen“.

Merz werde „diesem Land wieder einen Plan geben“, kündigte Linnemann an. „Ein Plan, wie wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen, dass der Mittelstand wieder Luft zum Atmen hat in Sachen Fachkräftebürokratie, Steuern, Energiekosten runter und vieles mehr“, sagte der CDU-Generalsekretär bei „maischberger“.

