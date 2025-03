ARD Das Erste

Mit Wiener Schmäh und jeder Menge Scharfsinn: Caroline Frank und August Wittgenstein auf der Jagd nach einem Polizistenmörder

München (ots)

Das Erste zeigt "Mord in Wien - Der letzte Bissen" am 24. April 2025, um 20:15 Uhr

Was mit einem Doppelmord an zwei hochrangigen Staatsbeamten beginnt, führt zu einer Mafiaorganisation, die längst zerschlagen sein sollte: Als ungleiches Ermittler:innenduo übernehmen August Wittgenstein und Caroline Frank einen brisanten Fall. Doch dem aristokratischen Oberstleutnant und der bodenständigen Majorin bleibt keine Zeit, sich einzuspielen, denn überall lauern Gefahren ... Wirtschaftsjournalist H. G. Fiedler verbindet in seinem Drehbuch die Hydra der organisierten Kriminalität mit der dunklen Seite der Polizeiarbeit. Die mehrfach ausgezeichnete Sabine Derflinger führte Regie, und Suzanne von Borsody glänzt in einer Gastrolle als skurrile Gerichtsmedizinerin.

Das Erste zeigt "Mord in Wien - Der letzte Bissen" auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" am 24. April 2025 und ab 21. April 2025 in der ARD Mediathek. Es spielen Caroline Frank, August Wittgenstein, Maria Fliri, Ella Schwarz, Daniela Schulz, Dietrich Hollinderbäumer, Maya Unger, Oliver Rosskopf, Michael Steinocher, Edita Malovcic, Paul Matic, Suzanne von Borsody, Daniel Keberle, Xaver Hutter, Anton Pampushnyy, Lenn Kudrjawizki u.v.a.

Zum Inhalt:

Nach dem Doppelmord an zwei hohen Staatsbeamten im Wienerwald bildet Innenministerin Kerber (Edita Malovcic) aus zwei höchst unterschiedlichen Ermittler:innen ein neues Team: Oberstleutnant Nassau (August Wittgenstein) und Majorin Malzer (Caroline Frank) sollen diskret herausfinden, in was die Opfer verstrickt waren. Denn Ehrlacher (Daniel Keberle) und März (Xaver Hutter) wurden gezielt in eine Falle gelockt und wie erlegtes Wild auf einer Lichtung drapiert. Nassau und Malzer bleibt keine Zeit zum Kennenlernen: Bei der Durchsuchung von Ehrlachers Wohnung erschießt Nassau einen Angreifer. Dieser trägt die Tätowierung einer Mafia-Organisation, die seit Jahren als zerschlagen gilt. Die gleichen Tattoos entdeckt die Gerichtsmedizinerin (Suzanne von Borsody) bei der Obduktion der Opfer. Mit Hilfe der jungen IT-Spezialistin Judith (Maya Unger) und gegen den Willen der Verfassungsschützer Horvath (Oliver Rosskopf) und Krammer (Michael Steinocher) graben die Ermittler immer tiefer in der Vergangenheit - was auch die Brüder Fischer (Anton Pampushnyy, Lenn Kudrjawizki) zunehmend stört ...

"Mord in Wien - Der letzte Bissen" ist eine Produktion der Allegro Film (Produzent:innen: Helmut Grasser, Gabi Stefansich) in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem ORF für die ARD. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Klaus Lintschinger (ORF).

