ARD Das Erste

Grimme Preise 2025: Neun Auszeichnungen gehen an ARD-Produktionen

München (ots)

In den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung und Kinder & Jugend wurden 16 Auszeichnungen vergeben. Acht davon gingen an ARD-Produktionen. Außerdem erhielt eine ARD-Produktion den Preis im Wettbewerb der Studierendenjury.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Die Grimme-Jury hat ARD-Produktionen in allen Kategorien ausgezeichnet: Die Preise für die Miniserien 'Die Zweiflers', 'Festmachen' und 'Herrhausen - Der Herr des Geldes' zeigen, wie vielfältig, originell und auf der Höhe der Zeit die ARD im Bereich des fiktionalen Erzählens gerade auch für die Mediathek ist. Die Reportage 'Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl' zeichnet ein umfassendes Bild ohne vorgefasste Meinung und ist damit auch ein Aushängeschild für die Informationskompetenz der ARD. Und die Auszeichnungen für 'Kroymann - Ist die noch gut?' und 'Player of Ibiza' belegen einmal mehr: Wir können auch erstklassige Unterhaltung! Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, die mit Leidenschaft für exzellentes und relevantes Programm stehen."

Die Preise im Einzelnen: Kategorie Fiktion Die Zweiflers (Turbokultur für ARD Degeto/hr) Grimme-Preis an David Hadda (stellv. für das Buch/Produktion), Anja Marquardt und Clara Zoë My-Linh von Arnim (Regie), Martin Danisch (Produktion) Aaron Altaras und Sunnyi Melles (Darstellung). Redaktion Carolin Haasis (ARD Degeto), Christoph Pellander, Jörg Himstedt (hr), Produktion: David Hadda, Martin Danisch Erstveröffentlichung: ARD Mediathek, Freitag, 3. Mai 2024, 6x50 Min. Festmachen (Leitwolf Filmproduktion für NDR) Grimme-Preis an Hilke Rönnfeldt (Buch und Regie), Salka Weber (Darstellung) und Jenny Lou Ziegel (Bildgestaltung). Redaktion: Ira Neukirchen, Philine Rosenberg, Produktion: Anette Unger, Sven Rudat Erstveröffentlichung: ARD Mediathek, Freitag, 7. Juni 2024, 5x25 Min. Herrhausen - Der Herr des Geldes (Sperl Film- und Fernsehproduktion/ X-Filme Creative Pool für ARD DEGETO/rbb/SWR/hr) Grimme-Preis an Thomas Wendrich (Buch) Pia Strietmann (Regie), Gabriela Sperl (Produktion), Oliver Masucci (Darstellung) Erstveröffentlichung: ARD Mediathek, Montag, 30. September 2024 Kategorie Information & Kultur Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl (WDR) Grimme-Preis an Isabel Schayani und Mareike Wilms (Buch/Regie) Redaktion: Nicole Ripperda, Beate Schlanstein, Martin Suckow, Produktion: Jens Stakemeier Erstausstrahlung: WDR, Donnerstag, 6. Juni 2024, 23:05 Uhr, 44 Min. Besondere journalistische Leistung: Grimme-Preis an Isabell Beer und Isabel Ströh für ihre intensiven digitalen Recherchen zu sexueller Gewalt für die Filme "Strg_F Epic - Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter" und "Strg_F - Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram" (NDR/funk) Kategorie Unterhaltung Kroymann - Ist die noch gut? (btf für RB/SWR/NDR/WDR) Grimme-Preis an Sebastian Colley (Buch), Sophie Averkamp (Regie), Maren Kroymann (Darstellung), Maira Inselmann (Produktion) Redaktion Annette Strelow (Radio Bremen), Andreas Freitag (SWR), Thorsten Pilz (NDR), Leona Frommelt (WDR), Henning van Lil (Radio Bremen), Produktion: Maira Inselmann; Produzenten: Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann. Erstausstrahlung: Das Erste, Donnerstag, 4. Januar 2024, 23:45 Uhr, 30 Min. Player of Ibiza (Pyjama Pictures, Kleine Brüder für NDR) Grimme-Preis an Bruno Alexander, Oskar Belton und Emil Belton (Buch/Regie), Larissa Sirah Herden (Darstellung, stellv. für das Ensemble), Ina-Christina Kersten (stellv. für die Produktion) Redaktion: Sabine Holtgreve. Erstveröffentlichung: ARD Mediathek, Donnerstag, 9. Mai 2024, 5x25 Min. Kategorie Kinder & Jugend ATLAS (Hyperbole für NDR/funk) Grimme-Preis für Leonie Haenchen, Nikolas Holl, Lucie Schöner, Philipp Weimar, Paula Menzel (Buch) Redaktion: Alexandra Storfner, Liza Jane Wiedemann Erstveröffentlichung: YouTube/funk/NDR, Mittwoch, 24. Januar 2024, ca. 20 Min. Wettbewerb Studierendenjury Sieben Winter in Teheran (MADE IN GERMANY FILMPRODUKTION/ Gloria Films Production/TS Productions für WDR) Preis der Studierendenjury an Steffi Niederzoll (Buch/Regie) Redaktion: Jutta Krug, Produktion: Melanie Andernach, Knut Losen Erstausstrahlung: Das Erste, Mittwoch, 14. August 2024, 22:50 Uhr, 89 Min. Fotos über www.ard-foto.de

