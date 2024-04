Biogents AG

Biogents und Tour de France sind Exklusivpartner

Weg frei für offiziellen Mückenschutz

Paris (ots)

Biogents ist ein Pionier in der Entwicklung innovativer Mückenfallen mit wissenschaftlich nachgewiesener und nachhaltiger Wirksamkeit. Das Unternehmen gibt hiermit seine exklusive Partnerschaft als offizieller Lieferant der Tour de France bekannt. Biogents verfolgt einen umfassenden didaktischen und wissenschaftlichen Ansatz, um die Vermarktung seiner Lösungen zu unterstützen - zum einen über seine exklusiven Vertriebspartner auf dem Verbrauchermarkt, SBM Life Science in Europa und SPG in Frankreich, aber auch zusammen mit lokalen Behörden und professionellen Anwendern, z.B. Hotels, und Restaurants. Biogents wird insbesondere die Fanparks in den Start- und Zielstädten Florenz und Nizza schützen und so den Zuschauern die Möglichkeit bieten, diese Schlüsselmomente der Tour de France ohne die mit Tigermücken verbundenen Unannehmlichkeiten zu erleben.

Während der Tour de France, die vom 29. Juni bis 21. Juli 2024 stattfindet und damit mitten in der Saison der Tigermücke liegt, hat Biogents zahlreiche Aktionen geplant, um der breiten Öffentlichkeit Wissen rund um das Thema Mücken und Informationen über seine Fallen zu vermitteln. Zusätzlich wird dies durch Veranstaltungen in den Geschäften und durch Maßnahmen zur Verkaufsförderung unterstützt.

Dank dieser Partnerschaft wird die Tour de France, ein weltweit bekanntes und beliebtes Ereignis, das Millionen von Zuschauern anzieht, die Fanparks von Florenz und Nizza durch die vorab installierten Biogents-Lösungen in mückenfreie Räume verwandeln. Dies war bereits bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in der Fanzone von Toulouse der Fall.

"Die Partnerschaft mit der Tour de France ist eine großartige Gelegenheit für das Biogents-Team und seine exklusiven Vertriebspartner SBM und SPG, ganz nah an der Bevölkerung, den lokalen Behörden und den Fachleuten zu sein, um die Wirksamkeit unserer Fallen und ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit zu präsentieren! Außerdem ist die diesjährige Etappe in Cesenatico in Italien eine Etappe, die uns sehr am Herzen liegt. An diesem Ort wurde eine der ersten wissenschaftlichen Studien mit unseren Biogents-Fallen durchgeführt: ein Zeichen!", erklärt Hugo Plan, Vorstand von Biogents.

Christian Prudhomme, Direktor der Tour de France, kommentierte: "Wir freuen uns, eine neue Marke unter unseren Partnern in der großen Tour de France-Familie begrüßen zu dürfen! Die Lösungen von Biogents werden dieses Jahr in einigen Hotels getestet, in denen Teilnehmer untergebracht werden, um eine ruhigere und mückenfreie Umgebung zu gewährleisten. Wir teilen ein gemeinsames Engagement für den Schutz der biologischen Vielfalt und sorgen so für eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt, was sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für die lokalen Behörden ein wichtiges Anliegen ist."

Die aus mehr als 20 Jahren wissenschaftlicher Forschung hervorgegangenen Lösungen von Biogents sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst effektiv bei der nachhaltigen Bekämpfung von Stechmücken wie der Tigermücke. Dies belegen über 400 wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Fallbeispiele von Kunden, wie dem Soneva Resort auf den Malediven, wo die Mückenplage in nur sechs Wochen um 95% reduziert und gleichzeitig die Biodiversität wiederhergestellt wurde.

Wie funktionieren die Produkte von Biogents? Biogents Mückenfallen sind insektizidfrei und wirken sich im Gegensatz zu anderen Fallen nicht auf bestäubende Insekten wie Schmetterlinge, Marienkäfer und Bienen aus.

Sie können die Neuigkeiten von Biogents während der Tour de France auf seinem LinkedIn-Kanal sowie auf den Kanälen seiner Vertriebspartner SBM Life Science und SPG verfolgen.

Über Amaury Sport Organisation

Amaury Sport Organisation ist ein Unternehmen, das Eigentümer, Planer und Organisator von internationalen Spitzensportveranstaltungen ist. Spezialisiert auf "Nicht-Stadion"-Veranstaltungen, verfügt es über internes Wissen über Berufe, die mit der Organisation, den Medien und dem Verkauf von Sportveranstaltungen verbunden sind. A.S.O. organisiert 250 Wettkampftage pro Jahr für 90 Veranstaltungen in 30 Ländern. A.S.O. ist in fünf Sportarten aktiv, darunter im Radsport für die Tour de France, im Rallye-Raid für die Dakar, im Breitensport für den Schneider Electric Marathon de Paris, im Golfsport für die Lacoste Ladies Open de France und im Segelsport für die Produktion und den Vertrieb von Bildern zahlreicher prestigeträchtiger Rennen. Amaury Sport Organisation ist eine Tochtergesellschaft der Amaury-Gruppe, einer Medien- und Sportgruppe, die Eigentümerin der Zeitung L'Équipe ist.

Offizielle ASO-Website: https://www.aso.fr/en/

Über Biogents

Biogents, Marktführer in Frankreich, ist der Spezialist für Mückenbekämpfung, insbesondere für die Tigermücke. Biogents entwickelt und produziert hochwirksame, insektizidfreie Mückenfallen, die von Wissenschaftlern, professionellen Mückenbekämpfern und Privatpersonen weltweit eingesetzt werden. Biogents bietet auch einen maßgeschneiderten Service für lokale Behörden und Tourismusfachleute an, um sie in ihrem Kampf gegen Mücken zu unterstützen.

Weitere Informationen: https://eu.biogents.com/?lang=de

Über SBM Life Science

SBM Life Science ist die Tochtergesellschaft der Gartensparte der SBM Company, einer französischen, familiengeführten und unabhängigen Gruppe mit fast 1.000 Mitarbeitern in 31 Ländern. SBM wurde vor 30 Jahren gegründet und verfügt über eine einzigartige Präsenz in Europa und Nordamerika, sowohl auf dem Hobby- als auch auf dem Profimarkt.

SBM bietet seinen Kunden und dem Endverbraucher innovative und verantwortungsvolle Lösungen und Dienstleistungen für Pflanzen, Gärten und Lebensräume. SBM bietet ein komplettes Sortiment an Produkten für den Schutz, die Pflege und die Ernährung von Pflanzen sowie Produkte zur Schädlings- und Mückenbekämpfung. Mit dem Portfolio werden die Bedürfnisse der Verbraucher rund um Haus und Garten erfüllt: nähren, verschönern, pflegen und schützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://sbm-company.com/

Über SPG

SPG bringt Gärten zum Leben. Spezialist für Gemüse- und Blumensamen und Biodiversität im Garten. SPG wurde 1680 als Partner der königlichen Gärten in Versailles gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter in der Welt des Gartenbaus und unterstützt alle Hobbygärtner bei der Gestaltung und Verschönerung ihres Lebensraums.

SPG vertreibt außerdem exklusiv für die breite Öffentlichkeit die Anti-Mücken-Fallenlösungen von Biogents, insbesondere im Kampf gegen die invasive Tigermücke.

Das Ziel der SPG für die Zukunft ist es, Garten für Garten an der Renaturierung unseres Planeten mitzuwirken.

