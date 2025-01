ARD Das Erste

"Hausmeister Krause"-Reunion: Tom Gerhardt und Axel Stein bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 27. bis 31. Januar 2025, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Raten und Lachen halten sich auch in der neuen Quizwoche die Waage, wenn Moderator Kai Pflaume wieder prominente Gäste zu seiner Show "Wer weiß denn sowas?" einlädt. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton legen sich die Stars mächtig ins Zeug, um jede Menge spannende Fragen mit den oftmals verblüffenden, richtigen Lösungen zu beantworten.

Laut einer repräsentativen Umfrage sind 14 Prozent der Gartennutzer in Deutschland davon genervt, dass ...?

a) der Garten ihrer Nachbarn ungepflegt ist

b) ihre Gartennachbarn zu neugierig sind

c) Kinder in den Nachbargärten zu laut sind

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Model-Duell: Kim Hnizdo wurde 2016 Siegerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Bereits 2007 kürte die "GNTM"-Jury Barbara Meier, die später auch als Schauspielerin Karriere machte, zur Schönsten. Welches Topmodel macht die bessere "Ratefigur" auf dem "Wer weiß denn sowas?"-Laufsteg?

· Paar-Duell: Seit fast sechszehn Jahren gehen Detlef D! Soost und Kate Hall als Paar und Geschäftspartner durchs Leben. Die dänisch-britische Sängerin und der Berliner Tänzer und Choreograf siegten gerade als eingespieltes Duo in der Show "Schlag den Star". Bei "Wer weiß denn sowas?" ist Schluss mit dem gemeinsamen Ziel, denn hier kämpft das Ehepaar gegeneinander um den Quiz-Sieg.

· Hausmeister-Krause-Duell: Von 1999 bis 2010 spielten Tom Gerhardt und Axel Stein in der Kult-Sitcom "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" Vater und Sohn. Bis heute kennen Fans ihre legendären Sprüche, wie: "Jetzt aber Zett, Zett - ziemlich zügig!" (Dieter Krause) oder "Wabbel wabbel, schwabbel schwabbel" (Tommie Krause). Das wird garantiert ein urkomisches Wiedersehen bei "Wer weiß denn sowas?".

· Klinik-Duell: Diese TV-Ärztinnen genießen beide das volle Vertrauen ihrer "Patienten". Marijam Agischewa gehört als "Prof. Dr. Karin Patzelt" seit der ersten Folge zum Doktorenteam von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Seit 2015 schlüpft die in China geborene Schauspielerin in die Rolle der charmanten Chefärztin der Chirurgie des "Johannes-Thal-Klinikums". Bevor ihre Kollegin Gaby Dohm als "Ärztin" in der legendären "Schwarzwaldklinik" praktizieren durfte, war sie als "Schwester Christa" die gute Seele der Klinik und Gattin von "Prof. Dr. Brinkmann". Bei "Wer weiß denn sowas?" treten die beliebten "Heilerinnen" nun zum Wettraten an.

· "Duell der Comedy-Legenden": Markus Maria Profitlich gilt als Meister des Smalltalks und der tiefgründigen Küchengespräche. In seinem Bühnenprogramm stellt er lebenswichtige Fragen wie: Ist der Mettigel in einer diversen Gesellschaft noch zeitgemäß? Sein Comedy-Kollege Rüdiger Hoffmann gilt als Entdecker der Langsamkeit, der in seinem aktuellen Comedy-Programm den Finger in die Wunden des Alltags legt und fröhlich darin herumstochert. Das Quiz-Zusammentreffen der beiden Comedy-Legenden verspricht zum Wochenausklang ein Potpourri der guten Laune.

Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:

Montag, 27. JanuarKim Hnizdo | Barbara Meier

Dienstag, 28. Januar Kate Hall | Detlef D! Soost

Mittwoch, 29. Januar Tom Gerhardt | Axel Stein

Donnerstag, 30. Januar Marijam Agischewa | Gaby Dohm

Freitag, 31. Januar Markus Maria Profitlich | Rüdiger Hoffmann

Hätten Sie gewusst, dass ...

laut einer repräsentativen Umfrage 14 Prozent der Gartennutzer in Deutschland davon

genervt sind, dass ihre Gartennachbarn zu neugierig sind?

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell