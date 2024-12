ARD Das Erste

Unterhaltsam, spannend und reichweitenstark: Der Vorabend im Ersten begeistert 2024 ein Millionenpublikum

3,2 Millionen nutzen die ARD-Quiz-App

Bild-Infos

Download

München (ots)

Von Quizzen bis Krimis, von Lübeck bis nach Berchtesgaden - starke Performance für den Vorabend im Ersten auch in diesem Jahr: In der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen ist Das Erste mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,7 % Marktführer. Bei den Zuschauenden gesamt betrug der Marktanteil durchschnittlich 14,6 %. Mit diesen Erfolgszahlen endet die Amtszeit des Vorabend-Koordinators Frank Beckmann, der seit 2010 die Geschicke geleitet hat. An seiner Stelle übernimmt Programmgeschäftsführer Christoph Schmidt die Verantwortung für die Sendestrecke ab 18:00 Uhr bis zur tagesschau.

Mit Wissen zum Erfolg: Fast jeder fünfte Zuschauende schaltete die Quizformate "Wer weiß denn sowas?" und "Gefragt - Gejagt" ein - was einem Marktanteil von durchschnittlich 18,8 % auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr entspricht. Die fantastischen Drei von "Wer weiß denn sowas?" liegen aktuell bei einem sensationellen durchschnittlichen Marktanteil von 19,7 %. Auch interaktives Quizzen ist gefragt: Mehr als 3,2 Millionen User haben sich in der ARD Quiz App ( www.daserste.de/quiz-app) registriert, bei "Wer weiß denn sowas?" spielen durchschnittlich etwa 27.000 Fans live bei jeder Sendung mit.

Spitzenwerte auch bei den Krimi-Formaten: "Watzmann ermittelt" begeisterte die Zuschauenden mit einem Folgenbestwert von 16,2 % Marktanteil (Sendung vom 04.12.2024) und einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,3 %. Mit 13,8 % durchschnittlichem Marktanteil segelte die 7. Staffel von "WaPo Bodensee" dem Bestwert seit dem Start 2017 entgegen. Der hohe Norden Deutschlands punktete ebenfalls beim Publikum: "Morden im Norden" erzielte mit der 10. Staffel einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,6 % und der Hauptabendfilm "Morden im Norden - Am Abgrund" 19,2 % Marktanteil und 5,619 Millionen Zuschauende. Die Kiez-Polizisten vom "Großstadtrevier" landen aktuell mit 13,3 % Marktanteil in der 37. Staffel einen Treffer.

Das erfolgreiche Jahr bestätigt einen langfristigen Trend: In den vergangenen zehn Jahren konnte Das Erste die Marktanteile und Reichweiten am Vorabend jeweils verdoppeln. Zudem werden die Vorabend-Programme erfolgreich im Ersten und in den Dritten Programmen wiederholt und erfreuen sich auch in der ARD Mediathek großer Beliebtheit: So ist "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzten" eines der am stärksten nachgefragten Angebote in der ARD Mediathek. "Wer weiß denn sowas?" gehört zu den Unterhaltungsformaten mit den höchsten Abrufzahlen.

Frank Beckmann, Koordinator ARD Vorabend: "Von Montag bis Freitag beste Unterhaltung: Der ARD Vorabend steht auch 2024 für Spitzenwerte in der Zuschauergunst und präsentiert sich in gewohnt starker Form. Die Rekordquoten sind eine Bestätigung für unsere Strategie, qualitativ hochwertige Formate zu etablieren, die das Publikum liebt. Ich bin stolz und dankbar, Teil des Vorabend-Teams gewesen zu sein. Danke an alle für beste Unterhaltung im Ersten."

Der Vorabend im Ersten startet mit viel Rückenwind ins neue Jahr und bietet u. a. folgende Highlights in 2025:

Am 6. Januar 2025 läuft der "Großstadtrevier"-Hauptabendfilm "Im Moment der Angst" um 20:15 Uhr im Ersten.

10 Jahre "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Das Erfurter Johannes-Thal-Klinikum feiert mit der Jubiläumssendung "Zehn" am Donnerstag, 30. Januar 2025, um 18.50 Uhr im Ersten.

Im Oktober 2025 stoßen Moderator Kai Pflaume und die Rateteamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton auf das 10-jährige Jubiläum von "Wer weiß denn sowas?" an.

Das "Quizduell-Olymp" ist im Dezember 2025 mit der 500. Folge in Feierlaune

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell