ARD Das Erste

Hintergründig, verlässlich, nah dran: Die Bundestagswahl 2025 in der ARD | Verstärkte Informationsangebote für junge Wählende auf allen Ausspielwegen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Wer wird Deutschland künftig regieren? Wer überzeugt mit Ideen und Lösungen für die Probleme des Landes? Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages. Die ARD begleitet die Wahl im Vorfeld und am Wahltag selbst mit einem breiten Programmangebot im Ersten, in der ARD Mediathek, auf tagesschau.de und den Social-Media-Kanälen. Die zentralen Themen des Wahlkampfes sowie die Programme der Parteien werden neben den Debatten insbesondere auch in den ARD-Talkshows, Dokumentationen und auf tagesschau.de umfassend beleuchtet. Für die gesamte ARD-Wahlberichterstattung gelten die Grundsätze der unabhängigen Information, des Ausgewogenheits- und Neutralitätsgebots sowie das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Überblick zur ARD-Wahlberichterstattung 2025 Wahldebatten:

"Das Duell - Scholz gegen Merz" (ARD und ZDF gemeinsam) am 9. Februar, 20:15 Uhr, 90 Min. Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein aussichtsreichster Herausforderer Friedrich Merz (CDU) treten in einem Duell gegeneinander an. Moderation: Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF) Diskussion im Anschluss in der Sendung "Caren Miosga" im Ersten.

"Das Duell - Weidel gegen Habeck" (ARD und ZDF gemeinsam) am 10. Februar, 20:15 Uhr, 90 Min. Kanzlerkandidatin Alice Weidel (AfD), angefragt, und Spitzenkandidat Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), angefragt, diskutieren im Duell über die zentralen Wahlkampfthemen. Nach derzeitigem Stand ist unsicher, ob die Produktion stattfinden wird. "Vierkampf der kleinen Parteien", Sendetermin folgt Kandidat:innen von FDP, CSU, BSW und der Linken debattieren im "hart aber fair"-Studio. Moderation: Louis Klamroth

"Wahlarena" am 17. Februar, 21:15 Uhr Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) beantworten live nacheinander die Fragen eines repräsentativ ausgewählten Publikums. Moderation: Jessy Wellmer und Louis Klamroth

"Runde der Spitzenkandidaten" (ARD und ZDF gemeinsam) am 20. Februar, 22:00 Uhr Zur Schlussrunde kurz vor der Wahl sind alle Spitzenkandidat:innen im direkten Vergleich eingeladen, die aktuell in Fraktions- oder Gruppengröße im Deutschen Bundestag vertreten sind. Moderation: Markus Preiß (ARD) und Diana Zimmermann (ZDF) Politische Talk-Formate:

"Caren Miosga" (NDR) ab dem 12. Januar, 21:45 Uhr, sonntags Moderation: Caren Miosga

"Hart aber fair" (WDR) ab dem 13. Januar, 21:00 Uhr, montags Moderation: Louis Klamroth

"Maischberger" (WDR) ab dem 21. Januar, 22:50 Uhr, dienstags und mittwochs Moderation: Sandra Maischberger Begleitende Dokumentationen und Reportagen:

"Was bewegt Deutschland?" (NDR), 17. Februar, 20:15 Uhr Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni reisen durch Deutschland. In Gesprächen, mit Bürger:innen und Prominenten fangen sie, ergänzt durch eine Infratest-dimap-Umfrage, die Stimmung vor der Wahl ein.

"Wohin steuern sie Deutschland?" (SWR/WDR), Sendetermin folgt Zum ersten Mal werden sich mindestens sechs Personen, die Chancen auf eine bedeutende Rolle im Bundestag haben, um die Macht im Staat bewerben. Bei der Bundestagswahl 2025 wird es nicht nur darum gehen, wer nächster Kanzler oder nächste Kanzlerin wird. Das Land wird vor einer Reihe von Richtungsentscheidungen stehen.

"Und sonst so?" (SR/HR, in Kooperation mit dem ZDF), Sendetermin folgt Die politische Landschaft wird fragmentierter. Die Doku beleuchtet die wachsende Bedeutung kleiner Parteien und deren Positionen im Bundestagswahlkampf. Berichterstattung am Wahlabend, Sonntag, 23. Februar 2025:

Ab 17:10 Uhr "Wahlsendung" live aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Live-Analysen, Interviews, der Prognose um 18 Uhr und Hochrechnungen von Jörg Schönenborn. Moderation: Markus Preiß und Jessy Wellmer

20:15 Uhr: "Berliner Runde" (ARD und ZDF gemeinsam) mit Spitzenkandidaten, bzw. Parteivorsitzenden jener Parteien, die laut Hochrechnungen in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag einziehen. Moderation: Oliver Köhr (ARD) und Bettina Schausten (ZDF)

21:15 "Tagesthemen extra" 21:30 Uhr: Die Diskussion zur Bundestagswahl bei "Caren Miosga"

Brennpunkt:

"Brennpunkt" am 24. Februar, 20:15 Uhr Am Tag nach der Bundestagswahl richtet der Brennpunkt den Fokus auf die Frage: Welche Koalition zeichnet sich ab? Moderation: Markus Preiß ARD Mediathek und Social Media: Exklusive Dokus und Reportagen für die ARD Mediathek, darunter "Olaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers" (rbb, NDR, SWR) und "Baustelle Zukunft" (SWR)

"hart aber fair 360", Sendetermin folgt Exklusiv in der ARD-Mediathek präsentiert Louis Klamroth das neue Debattenformat: Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft - und eine Politikerin oder ein Politiker auf 25 Bürgerinnen und Bürger, eine These auf 25 Realitäts-Checks aus ganz Deutschland. Kontrovers, streitlustig und auf Augenhöhe: Wer hat die besten Argumente?

Interaktive Tools auf den Social Media-Kanälen der Tagesschau wie u.a. Wahlkampflexikon, Wahl-O-Mat und innovative Formate wie YouTube-Kandidatenchecks und eine Tagesschau-Watch Party.

Dieses Konzept wird im Verlauf der Wahlberichterstattung weiter ergänzt und bei Bedarf an aktuelle Entwicklungen angepasst. Stand: Donnerstag, 19. Dezember, 13:00 Uhr. Detailliertere Informationen zu den einzelnen angekündigten Formaten finden Sie unter https://pressekits.daserste.de/bundestagswahl-2025 Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell