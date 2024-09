ARD Das Erste

ttt - Titel Thesen Temperamente (BR)

am Sonntag, 8. September 2024, 00:15 Uhr

München (ots)

Moderation: Siham El-Maimouni

Die geplanten Themen:

ttt extra von den 81. Filmfestspiele in Venedig: Mit den ganz großen Stars, engagiertem politischem Kino und einem lang erwarteten Wiedersehen

Joker: Folie à Deux: Wiedersehen mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga

Leni Riefenstahl - Dokumentarfilm von Andres Veiel und Sandra Maischberger

Stars, Stars, Stars: Julianne Moore, Tilda Swinton, George Clooney, Brad Pitt

I'm still here: Walter Salles bewegendes Drama über die Militärdiktatur in Brasilien

