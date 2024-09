ARD Das Erste

Ab 14. Oktober starten die 15 neuen Episoden der 37. Staffel der Kult-Krimiserie "Großstadtrevier", jeweils montags um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Die Kiez-Ermittler feiern am Montag, 28. Oktober, ein ganz besonderes Jubiläum - die 500. Folge.Mit stimmgewaltigen Gästen: Die 21 Sängerinnen und Sänger des NDR-Vokalensemble singen den "Gefangenenchor" aus Verdis Oper "Nabucco", um einen Mitsänger aus dem Gefängnis zu befreien.

In der 500. Jubiläumsfolge "Vendetta" strandet die "Repsold" am Hamburger Hafen - das Schiff, mit dem sich Dirk Matthies in die weite Welt verabschiedet hat. Nicht mit Dirk, dafür mit Mercedés de Silantro aus Kolumbien an Bord. Die Nachricht ihrer Ankunft sorgt auf dem Kiez für Nervosität: Mercedés' Vater und Karl Dostal, ein ehemaliger Kiezpate, verübten vor knapp 20 Jahren einen schweren Raub, über den sich beide Familien heillos zerstritten. Denn von der Beute - kiloweise Goldstaub - fehlt bis heute jede Spur. Es entbrennt ein neuer Kiez-Krieg, den das Team des PK 14 stoppen muss. Dafür bleibt den Polizistinnen und Polizisten genau 1 Tag, 14 Stunden und 52 Minuten Zeit, um herauszufinden, wo das Gold versteckt ist. Andernfalls greift die Verjährungsfrist und niemand kann mehr zur Rechenschaft gezogen werden ...

Maria Ketikidou (Harry Möller) zum Jubiläum: "Für mich sind die Begegnungen mit unseren Fans immer etwas ganz Besonderes. Diese persönlichen Momente erinnern mich daran: Genau dafür mache ich diesen Job." Sinha Melina Gierke (Bente Hinrichs): "Auch mal frei Schnauze ermitteln, anecken, aber den Humor nie verlieren - und das bei aktuell relevanten und auch konträr diskutierten Themen und Missständen. Die Mischung aus leichteren Geschichten mit dem Schmunzeln im Gesicht und denen, die unter die Haut gehen. Das macht für mich das 'Großstadtrevier' so einzigartig." Patrick Abozen (Lukas Petersen) ergänzt: ": Wir können viel miteinander lachen und blödeln. Das Großstadtrevier ist auch hinter den Kulissen etwas Besonderes."

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor und Koordinator ARD Vorabend: "Liebe und Verrat - die 500. Folge ,Großstadtrevier' vereint die ganz großen Themen. Im pulsierenden Hamburg kümmert sich unser Team vom 14. Revier auch zum Jubiläum wieder um große wie kleine Fälle und die menschlichen Dramen dahinter. Seit 1986 steht die Serie für warmherzige Unterhaltung, setzt auf aktuelle gesellschaftliche Themen und verliert dabei nie den Einzelnen aus dem Blick. Ich bin sehr froh, dass das ,Großstadtrevier' seit 38 Jahren den ARD Vorabend schmückt."

"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

