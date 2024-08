ARD Das Erste

hart aber fair

am Montag, 5. August 2024, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Trump oder Harris - was steht bei der US-Wahl auf dem Spiel?

Die Gäste:

Norbert Röttgen (CDU, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag)

Amira Mohamed Ali (Bündnis Sahra Wagenknecht, Parteivorsitzende)

Ralf Stegner (SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag)

Alice Hasters (Journalistin und Autorin)

Jörg Wimalasena (Politischer Korrespondent bei der WELT)

Alle schauen gebannt auf die USA: Trump oder Harris - wer zieht ins Weiße Haus? Wie schmutzig wird der Wahlkampf noch? Während überall Krise ist: Russlands Krieg gegen die Ukraine, Putins Drohungen gegen die Nato, die Lage im Nahen Osten könnte eskalieren. Wer von beiden kann die Welt sicherer machen? Wie verlässlich sind die USA unter Trump, unter Harris für Deutschland?

