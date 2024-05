ARD Das Erste

am Montag, 6. Mai 2024, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Verzweifelt in vier Wänden: Darum wird Wohnen immer teurer

Direkt nach der Bau-Reportage. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat die Bundesregierung als Ziel ausgegeben - und dieses bislang weit verfehlt. Was tun gegen die Krise am Bau und hohe Mieten? Wie kann jeder angemessen und bezahlbar wohnen? Durch weniger Vorschriften beim Bauen, durch Enteignungen? Ist der Traum vom Eigentum für viele geplatzt?

Die Gäste:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

Gitta Connemann (CDU, Bundesvorsitzende Mittelstands- und Wirtschaftsunion)

Heidi Reichinnek (Die Linke, Vorsitzende Bundestagsgruppe)

Tine Wittler (Autorin und Moderatorin)

Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur von "Finanztip")

Jürgen Michael Schick (Immobilienunternehmer und Ehrenpräsident des Immobilienverbands Deutschland)

Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair to go".

