Zehn Jahre nach Michael Schumachers tragischem Skiunfall: Doku-Serie vom BR und Sportschau-Podcast vom NDR

München (ots)

Being Michael Schumacher (BR), Doku-Serie ab Donnerstag, 14. Dezember in der ARD Mediathek und am Donnerstag, 28. Dezember, ab 23:25 Uhr im Ersten

Schumacher. Geschichte einer Ikone (NDR), Sportschau-Podcast ab Mittwoch, 29. November in der ARD Audiothek

Michael Schumacher: Wer diesen Namen liest, hat Bilder im Kopf. Dieser Mann steht für Geschwindigkeit, Exzellenz, fürs Gewinnen, für Formel 1-Rekorde.

In der fünfteiligen Doku-Serie "Being Michael Schumacher" erzählt BR-Autor Andreas Troll den Weg vom Jungen auf der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer Motorsport-Legende. Zahlreiche Sportgrößen und Weggefährten kommen zu Wort. "Schumacher ist eine Ikone", sagt Dirk Nowitzki. Bastian Schweinsteiger hat durch Schumachers Siege die Nationalhymne erst "richtig kennengelernt", für Franziska van Almsick ist Schumacher ein Vorbild, eine "wichtige Persönlichkeit".

Kontroversen, Missverständnisse, all das findet immer nur auf den Rennstrecken statt. "Er konnte hart und rücksichtslos sein", sagt David Coulthard, ein früherer Konkurrent, in der ARD-Doku-Serie. Der Mensch Michael Schumacher ist ein eigenes Kapitel, tickt anders. Seine Familie war ihm immer ein wichtiger Rückzugsort. Diese Bastion hat er, so Sabine Kehm - bis heute seine Managerin - auch selbst stets geschützt. Den privaten Michael Schumacher hat er nie ganz offenbart, das Visier nie ganz geöffnet. Die Doku-Serie nähert sich auch dieser Seite der Persönlichkeit von Michael Schumacher, der selbst in ausgewählten Archivaufnahmen zu Wort kommt.

Am 29. Dezember 2013 zieht er sich bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem ist Michael Schumacher in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht und befindet sich auf dem langen Weg der Rehabilitation.

Zehn Jahre nach dem Schicksalsschlag hat Andreas Troll für die Doku-Serie an zahlreichen internationalen Schauplätzen gedreht. Weitere prominente Gesprächspartner sind u. a. Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ross Brawn, Norbert Haug und Jean Todt.

Alle fünf Folgen von "Being Michael Schumacher" sind ab 14. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt alle Folgen am 28. Dezember ab 23:25 Uhr.

Bereits am 29. November 2023, zunächst exklusiv in der ARD Audiothek, erscheint der fünfteilige Storytelling-Podcast "Schumacher. Geschichte einer Ikone". NDR-Autor Jens Gideon war selbst jahrzehntelang Formel-1-Reporter und hat Michael Schumacher lange begleitet. In Gesprächen mit nahen Verwandten, wie seinem Bruder Ralf, Wegbegleitern auf und abseits der Rennstrecken, orientiert er sich an der Persönlichkeit Michael Schumacher. An Eigenschaften, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Der Podcast beginnt mit dem Skiunfall vor zehn Jahren. Er endet mit der Frage, was Michael Schumacher hinterlässt. Dazwischen beleuchtet der Autor Erfolge, Konflikte, Kämpfe und Auftreten des Superstars.

Für akkreditierte Journalisten sind Doku-Serie und Podcast ab Montag, 20. November, ca. 11:00 Uhr im Vorführraum des Presseservice ( https://presse.daserste.de/) abrufbar.

