am Mittwoch, 15. November 2023, um 23:05 Uhr

Zeitenwende bei der Bundeswehr, Milliardenausgaben für den Sozialstaat, Streit um die Migrationspolitik. Mit welchen Konzepten lassen sich die aktuellen Herausforderungen bewältigen? Darüber diskutieren Linke-Parteivorsitzende Janine Wissler und der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki.

Kommt es bei der US-Präsidentenwahl erneut zum Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump? Welche Folgen hätte die Wahl des umstrittenen Ex-Präsidenten für die USA und die globale Ordnung? Fragen an den Washington-Korrespondenten des ZDF Elmar Theveßen.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und die Chefreporterin von The Pioneer Alev Dogan.

Die Gäste:

Janine Wissler, Die Linke(Parteivorsitzende)

Wolfgang Kubicki, FDP(Bundestagsvizepräsident)

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent in Washington)

Ulrich Wickert (Journalist und Autor)

Kerstin Palzer (Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio)

Alev Dogan (The Pioneer)

