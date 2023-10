ARD Das Erste

Bernie Sanders bei „maischberger“: Volle Unterstützung für Wiederwahl Bidens – Trump ist ein pathologischer Lügner - Gier der Großkonzerne ist Haupgrund für Inflation

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders unterstützt die Wiederwahl seines früheren Kontrahenten und heutigen US-Präsidenten Joe Biden. "Meiner Meinung nach hat Biden gute Chancen auf den Sieg, wenn er einen guten Wahlkampf macht. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit es dazu kommt" sagte Sanders in der ARD-Talksendung "maischberger". Das "wichtigste Ziel ist Donald Trump zu verhindern", sagte der US-Politiker. Trump sei ein "pathologischer Lügner" und habe "das Vertrauen der Bürger in die Demokratie untergraben" Das Interview mit Sanders wurde vor der Sendung in Berlin aufgezeichnet.

Sanders lobte, dass Biden "der Autoindustrie die Stirn geboten und sich die Arzneimittelhersteller vorgeknöpft" habe. Allerdings tue Biden nicht genug für die Arbeiterklasse. Zudem werde der US-Präsident auch von vielen Milliardären finanziell unterstützt. Er "denke nicht, dass er [Biden, Anmerkung der Redaktion] gekauft ist. Dennoch ist es furchtbar. Wird seine Politik durch dieses Geld beeinflusst? Ja, das wird sie."

Scharfe Kritik übte Sanders, an den sozioökonomischen Verhältnissen in den USA: "Auch in Amerika gibt es Oligarchen. Selbstverständlich", sagte der US-Senator aus dem Bundesstaat Vermont. Wie in Europa litten auch die Menschen in den USA unter der Inflation, zu der Faktoren wie der Ukraine-Krieg beitrügen. "Doch der Hauptgrund für die Inflation ist die Gier der Großkonzerne, die Rekordgewinne einfahren, indem sie die amerikanischen Verbraucher mit sehr hohen Preisen zur Kasse bitten", sagte Sanders.

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell