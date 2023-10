ARD Das Erste

"maischberger"

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 22:50 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die israelische Gegenoffensive in Gaza läuft. Hundertausende Palästinenser sind auf der Flucht. Was geschieht mit den israelischen Geiseln? Kann die Hamas militärisch besiegt werden? Wie lässt sich eine weitere Eskalation im Nahen Osten stoppen? Im Studio der Militärexperte und Professor an der Universität der Bundeswehr München Carlo Masala.

Seit 40 Jahren bringt er mit seinen Reformideen Unruhe in die US-Politik, zwei Mal stand er knapp vor der Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten. Über die Rolle der USA im Ukrainekrieg, einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump und warum er seinen ehemaligen Konkurrenten Joe Biden unterstützt, spricht der Senator des US-Bundesstaates Vermont Bernie Sanders.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Sportjournalist und Moderator Marcel Reif, die Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Die Gäste:

Carlo Masala (Militärexperte) Bernie Sanders (US-Senator) Marcel Reif (Journalist und Moderator) Katharina Hamberger (Deutschlandfunk) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell