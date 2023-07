ARD Das Erste

"maischberger"

am Dienstag, 11. Juli 2023, um 22:50 Uhr

München

Spannung beim Nato-Gipfel im litauischen Vilnius: Ist die Ukraine reif für das Verteidigungsbündnis? Genügt die westliche Unterstützung im Krieg? Wie umgehen mit den Bedingungen der Türkei für einen NATO-Beitritt Schwedens? Darüber diskutieren die Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) und Ralf Stegner (SPD).

Hitze, Dürre, Unwetter - ein Rekord jagt den Nächsten: Wie schützen wir Mensch und Natur vor den Folgen des Klimawandels? Wie schlecht geht es dem deutschen Wald? Im Studio der Meteorologe und ARD-Wettermann Sven Plöger und Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohlleben.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der ehemalige CDU-Innenpolitiker und Autor Wolfgang Bosbach, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und die Chefreporterin von The Pioneer Alev Dogan.

Die Gäste:

Norbert Röttgen, CDU (Außenpolitiker)

Ralf Stegner, SPD (Außenpolitiker)

Sven Plöger (Meteorologe und Fernsehmoderator)

Peter Wohlleben (Förster und Autor)

Wolfgang Bosbach (Ex-Politiker und Autor)

Ulrike Herrmann (taz)

Alev Dogan (The Pioneer)

