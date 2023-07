ARD Das Erste

maischberger"

am Mittwoch, 5. Juli 2023, um 22:50 Uhr

München (ots)

Sparkurs im Haushalt 2024: Der Bund will die Schuldenbremse einhalten und kürzt dafür drastisch Ausgaben. Welche Leistungen werden gestrichen? Was wird aus der Kindergrundsicherung? Fragen an den Bundesfinanzminister und FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner.

Abnutzungskrieg in der Ukraine: Auch nach der Wagner-Revolte in Russland kommt die Gegenoffensive offenbar nur langsam voran. Kann den ukrainischen Truppen der Durchbruch gelingen? Wie geschwächt ist Putin nach dem erfolglosen Aufstand? Darüber diskutieren der Militärexperte Carlo Masala und der russische Oppositionspolitiker Michail Kasjanow.

Es erklären, kommentieren und diskutieren die langjährige Moderatorin der ZDF-heute-Nachrichten Petra Gerster, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der ARD-Moderator und Autor Jörg Thadeusz.

Die Gäste:

Christian Lindner, FDP(Bundesfinanzminister und Parteivorsitzender)

Carlo Masala (Militärexperte)

Michail Kasjanow (russischer Oppositionspolitiker)

Petra Gerster (langjährige ZDF-Moderatorin)

Kerstin Palzer (Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio)

Jörg Thadeusz(ARD-Moderator und Autor)

