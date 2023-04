ARD Das Erste

Merz bei „maischberger“: Union gegen schnellen AKW-Rückbau

CDU-Parteichef Friedrich Merz will den Rückbau der ausgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland verzögern. Für einen Ausstieg aus dem Ausstieg will Oppositionschef Merz im Parlament die Weichen stellen: „Wir werden in dieser Woche in den Bundestag einen Antrag einbringen, der da lautet, dass jedenfalls die Anlagen jetzt nicht mutwillig verschrottet werden“, sagte Merz am Dienstag in der ARD-Talksendung „maischberger“. Der Bundesregierung warf der CDU-Politiker vor, den Rückbau der AKW zur forcieren: „Das ist ja ein Plan der Koalition. Sie will diese Anlagen jetzt im Eilverfahren sofort verschrotten, damit niemand mehr auf die Idee kommen kann, sie möglicherweise wieder in Betrieb zu nehmen.“

Merz betonte erneut, er unterstütze die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke „Ich unterstütze jeden vernünftigen Vorschlag, der es uns ermöglicht, unsere Stromerzeugungskapazitäten anzuheben“, sagte Merz bei „maischberger“.

