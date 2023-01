ARD Das Erste

Das Schauspieler-Duell: Heino Ferch und Emilia Schüle bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 23. bis 27. Januar 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ben Becker gilt als einer der deutschen Schauspieler, die sich nicht davor scheuen, im Film und auf der Bühne Grenzen zu überschreiten. Auch sein Kollege Christoph Maria Herbst scheut sich nicht vor schrägen Rollen - wie die des Büro-Ekels "Stromberg". Zum Wochenstart erwartet die Zuschauer daher sicher viel bissiger Humor, wenn diese beiden sich zum Rateduell treffen.

Viel zu Lachen gibt es auch am Dienstag, wenn Moderator Kai Pflaume den Spaßvogel Mike Krüger und die Kabarettistin und Schauspielerin Cordula Stratmann zum Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio bittet.

Sie sind bekannt für ihre sportlichen Höchstleistungen: Am Mittwoch tritt der Zehnkampf-Weltmeister von 2019 und amtierende Europameister, Niklas Kaul, gegen den legendären Vizeweltmeisterim Zehnkampf, Jürgen Hingsen, zum fairen Rate-Wettkampf an.

Am Donnerstag spielen Schauspielerin Stefanie Stappenbeck, die seit 2016 in der Serie "Ein starkes Team" die "Kommissarin Linett Wachow" verkörpert und ihr Kollege Sebastian Ströbel, der seit 2014 in der Serie "Die Bergretter" in der Rolle des "Markus Kofler" zu sehen ist, bei "Wer weiß denn sowas?".

In der Serie "Ku'Damm 56" waren Heino Ferch und Emilia Schüle ein unglückliches Ehepaar, doch zum Wochenausklang haben beide gemeinsam jede Menge Spaß, wenn sie an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton darum ringen, die richtige Antwort auf Fragen wie diese zu erraten:

Welcher Schauspieler hält den Oscar-Rekord als meistnominierter Darsteller in Haupt- und Nebenrolle?

a) Al Pacino

b) Jack Nicholson

c) Denzel Washington

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 23. bis 27. Januar 2023 im Überblick:

Montag, 23. Januar - Ben Becker und Christoph Maria Herbst

Dienstag, 24. Januar - Mike Krüger und Cordula Stratmann

Mittwoch, 25. Januar - Niklas Kaul und Jürgen Hingsen

Donnerstag, 26. Januar - Sebastian Ströbel und Stefanie Stappenbeck

Freitag, 27. Januar - Heino Ferch und Emilia Schüle

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell