Costa Rica - Deutschland am 1. Dezember ab 18:30 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek/Ebenfalls live übertragen werden die Begegnungen: Niederlande - Katar, Iran - USA sowie Kroatien - Belgien

Die ARD überträgt am kommenden Donnerstag, 1. Dezember ab 18:30 Uhr (Anstoß: 20.00 Uhr) live das dritte und entscheidende Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica im Ersten und in der ARD Mediathek. Nur ein Sieg kann da die DFB-Elf noch ins Achtelfinale bringen. Reporter der Partie ist Gerd Gottlob. Bereits ab 15:10 Uhr an dem Tag berichtet die ARD live von dem Spiel Kroatien - Belgien (Anstoß: 16:00 Uhr). Wer in dieser Gruppe weiterkommt, steht ebenfalls noch nicht fest - hier haben die ersten drei der Gruppe, Kroatien, Marokko und Belgien, noch alle Chancen. Christina Graf kommentiert die Begegnung. Außerdem zeigt die ARD am Dienstag, 29. November ab 15:10 Uhr die Begegnung Niederlande - Katar (Anstoß 16:00 Uhr) live mit Reporter Gerd Gottlob. Um sicher das Achtelfinale zu erreichen, ist ein Sieg gegen Gastgeber Katar für die Niederlande wichtig. Auch für den Iran und die USA geht es im Abendspiel (Anstoß: 20:00 Uhr) noch um den Einzug in die nächste Runde. Tom Bartels kommentiert das Spiel live.

