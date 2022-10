ARD Das Erste

Ein Wiedersehen mit Marianne und Michael Hartl

"Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 31. Oktober bis 4. November 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum Start in die zweite Ratewoche der neuen Staffel treffen sich am Montag der TV-Koch und frühere Restaurant-Tester Christian Rach und die Komikerin und Sängerin Mirja Boes zum fröhlichen Schlagabtausch beim Knobeln, um die richtigen Antworten auf außergewöhnliche Quiz-Fragen.

Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume zwei Ausnahmeathletinnen zu Gast: Die Turnerin Emma Malewski, die im Sommer bei den Turn-Europameisterschaften in München Gold am Schwebebalken holte und ihre Team-Kollegin Elisabeth Seitz, die bei den "European Championships" eine Goldmedaille am Stufenbarren gewann. Wer von beiden erklimmt das Siegertreppchen bei "Wer weiß denn sowas?"

Nach schwerer Krankheit gibt es am Mittwoch endlich ein Wiedersehen mit dem volkstümlichen Gesangsduo Marianne und Michael Hartl. Nach 50 erfolgreichen Jahren wollen beide ihre Karriere jetzt beenden, aber nicht, bevor sie bei "Wer weiß denn sowas?" zum lustigen Wettraten angetreten sind.

Die "Sportschau"-Legende Gerhard Delling will's noch mal wissen! Er liefert sich ein sportliches Rateduell mit Jochen Breyer, der das "Aktuelle Sportstudio" moderiert. Ob es ein faires Spiel wird und wer es gewinnt, erfahren die Zuschauer am Donnerstag.

Zum Wochenausklang trifft sich ein schauspielerndes Geschwisterpaar mit berühmtem Namen bei "Wer weiß denn sowas?": Barbara Wussow und Sascha Wussow. Mit kompetenter Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton müssen sie rätselhaft klingende Fragen wie diese beantworten:

Wenn in Italien von "Mäuseschwänzchen" die Rede ist, geht es um die ...?

a) Alkoholmenge in Tiramisu

b) Zubereitung von Espresso

c) Länge von Spaghetti

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 31. Oktober bis 4. November 2022 im Überblick:

Montag, 31. Oktober - Christian Rach und Mirja Boes

Dienstag, 1. November - Emma Malewski und Elisabeth Seitz

Mittwoch, 2. November - Marianne und Michael Hartl

Donnerstag, 3. November - Gerhard Delling und Jochen Breyer

Freitag, 4. November - Barbara Wussow und Sascha Wussow

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell