ARD Das Erste

"SommerKino im Ersten": Mordsgaudi mit Franz Eberhofer im "Kaiserschmarrndrama"

am Montag, 8. August 2022 um 20:15 Uhr erstmals im deutschen Free-TV

München (ots)

Ein mysteriöser Mordfall an einem Webcam-Girl erschüttert die niederbayerische Idylle. Dieser Fall ruft nach Franz Eberhofer! Mit gewohnter Gelassenheit und bewährtem Charme startet der Provinzpolizist zusammen mit seinem Partner Rudi Birkenberger die Ermittlungen. Neben Sebastian Bezzel sorgen auch wieder u.a. Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Daniel Christensen, Sarah Viktoria Frick und Nora Waldstätten in "Kaiserschmarrndrama" für ein wahres Comedy-Feuerwerk. Unter der Regie von Ed Herzog wird das mittlerweile siebte Abenteuer des Dorfpolizisten erzählt. Gerade startet "Guglhupfgeschwader", Teil acht der Erfolgsreihe, in den deutschen Kinos. "SommerKino im Ersten": Rosen blühen, Dornen stechen! "Der Rosengarten von Madame Vernet" am Dienstag, 9. August 2022 um 22:50 Uhr Am 9. August um 22:50 Uhr feiert der französische Film "Der Rosengarten von Madame Vernet" seine deutsche Free-TV-Premiere im SommerKino im Ersten. Die von Catherine Frot gespielte Rosenzüchterin aus Leidenschaft hat nur ein Ziel vor Augen: den begehrten Preis der "Goldenen Rose" als Züchterin des Jahres zu gewinnen. Dafür greift sie, wenn es sein muss, auch auf eher unkonventionelle Methoden zurück. Mit viel Gefühl für die Figuren erzählt Regisseur Pierre Pinaud mit Drehbuchautorin Fadette Drouard eine wohltuende Geschichte von Mut, Zusammenhalt und Optimismus. Kameramann Guillaume Deffontaines schwelgt in berauschenden Bildern über die sanften Hügel der Burgunder Kulturlandschaft. Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html

