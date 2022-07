ARD Das Erste

"SommerKino im Ersten": Musik, die Menschen bewegt! Am Montag, 11. Juli 2022, um 20:15 Uhr feiert "Ich war noch niemals in New York" seine Free-TV-Premiere

Die Melodien von Udo Jürgens sind unvergessen und unverkennbar! Am Montag, 11. Juli 2022, um 20:15 Uhr bringt das SommerKino im Ersten mit der Free-TV-Premiere von "Ich war noch niemals in New York" große Emotionen auf die TV-Bildschirme.

Als die 66-jährige Rentnerin Maria (Katharina Thalbach) unglücklich stürzt, kann sie sich nur noch an eines erinnern: Sie war noch niemals in New York! Mit musikalischer Untermalung von Udo Jürgens größten Hits begibt sie sich daraufhin auf eine turbulente Reise, die sie so schnell nicht vergessen wird.

Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen! Diese sehnsüchtige Liedzeile von Udo Jürgens "Ich war noch niemals in New York" könnte für die knallbunte Kinoverfilmung des gleichnamigen Erfolgsmusicals gelten. Regisseur Philipp Stölzl inszeniert seine Musikfilmpremiere als opulente und humorvolle Liebeserklärung an das zeitlose Genre. Neben Katharina Thalbach sind außerdem Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht, Pasquale Aleardi, Philipp Hochmair, Stefan Kurt, Michael Ostrowski u.v.a zu sehen.

Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html

