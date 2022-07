ARD Das Erste

ANNE WILL am 3. Juli 2022 um 21:45 Uhr im Ersten

Bilanz der Corona-Politik - Ist Deutschland auf die nächste Welle besser vorbereitet?

Im dritten Corona-Jahr befindet sich Deutschland in einer "Sommerwelle". Die 7-Tage-Inzidenz steigt, ebenso die Zahl der an Corona Erkrankten auf Intensivstationen. Schutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht jedoch wurden bereits stark reduziert. Jetzt hat der Sachverständigenausschuss seine Bewertung der Corona-Maßnahmen vorgelegt, diese gilt als Grundlage für das weitere Vorgehen in der Corona-Politik. Wird es neue Maßnahmen geben? Kommt eine altersbezogene Impfpflicht? Ist es sinnvoll, dass ab Juli die Bürgertests für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos angeboten werden? Und: Ist Deutschland gut auf kommende Pandemie-Wellen vorbereitet?

Zu Gast bei Anne Will:

Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit)

(SPD, Bundesminister für Gesundheit) Christine Aschenberg-Dugnus (FDP, Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Gesundheitsausschuss)

(FDP, Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Gesundheitsausschuss) Ricardo Lange (Intensiv-Pfleger)

(Intensiv-Pfleger) Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin "Süddeutsche Zeitung")

