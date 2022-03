ARD Das Erste

"Brennpunkt" am 1. März 2022, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus:

1. März 2022, 20:15 Uhr:

20.15 - 20.30 Uhr

Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine

Moderation: Ellen Ehni

Es ist Tag 6 seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine: Russland scheint einen größeren Angriff auf die ukrainische Hauptstadt vorzubereiten - Satellitenbilder zeigen einen 60 Kilometer langen Militärkonvoi, der sich Richtung Kiew bewegt. Die Menschen dort sind aufs Schlimmste gefasst, immer mehr fliehen. Gleichzeitig gehen die diplomatischen Bemühungen weiter.

Der "Brennpunkt" schaut auf die aktuelle Lage im Land und auf die Reaktion der Menschen in Russland. Ellen Ehni spricht mit der ukrainischen Abgeordneten Inna Sowsun aus Kiew und dem Journalisten Illia Ponomarenko vom Kiew Independent.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

