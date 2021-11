ARD Das Erste

Sondersendung: "Deutschlands 9. November - Gedenken im Bundespräsidialamt" am 9. November 2021, 10:45 Uhr im Ersten

München (ots)

Matthias Deiß, stellvertretender Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert am Dienstag, 9. November, die Sondersendung "Deutschlands 9. November - Gedenken im Bundespräsidialamt". Klaus Weidmann, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, kommentiert die Sendung.

Das Erste überträgt die Veranstaltung aus Schloss Bellevue ab 10:45 Uhr.

Der 9. November gilt als der Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Er steht für drei epochale Wendepunkte. So verkündete am 9. November 1918 Philipp Scheidemann das Ende der Monarchie. 20 Jahre später organisierte die nationalsozialistische Führung ein landesweites Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung. In ganz Deutschland wurden Synagogen in Brand gesetzt, Wohnungen und Geschäfte jüdischer Bürger zerstört und Juden ermordet. 1989 schließlich fiel die Mauer. Damit war das Ende des sogenannten Eisernen Vorhangs besiegelt.

Die Sondersendungen sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Kirsten Girschick

