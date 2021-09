ARD Das Erste

"Brennpunkt: Kanzler gesucht: Der Koalitionskrimi nach der Wahl" am Montag, 27. September 2021, 20:15 Uhr im Ersten

Moderation: Tina Hassel

Die gestrige Bundestagswahl ist eine Zäsur: Mit den deutlichen Verlusten der Union mischen sich die Karten im politischen Berlin neu. Die SPD geht als Gewinnerin aus der Wahl hervor, die Königsmacherinnen aber heißen Bündnis 90/Die Grünen und FDP - und die wollen selbstbewusst ihre gemeinsame historische Chance nutzen. Am Tag nach der Wahl ist noch nicht klar: Wer wird das Land in den kommenden vier Jahren regieren? Welche Koalition findet zueinander: die Ampel mit SPD, Grünen und FDP oder doch Jamaika, falls es die angeschlagene Union schafft, vom zweiten Platz aus ein Bündnis mit Liberalen und Grünen zu schmieden?

Die 45-minütige Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio analysiert die Wahlergebnisse. Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, spricht mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern der Parteien, darunter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Robert Habeck und FDP-Generalsekretär Volker Wissing.

