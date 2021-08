ARD Das Erste

ANNE WILL am 29. August 2021 um 21:45 Uhr im Ersten: Wählen in Krisenzeiten - wem trauen die Deutschen das Kanzleramt zu?

Ob Corona-Politik, Flutkatastrophe oder das Versagen in Afghanistan - seit Monaten scheint die Politik ihr Krisenmanagement nicht richtig in den Griff zu bekommen. Insbesondere im Fall Afghanistans sieht sich die Bundesregierung mit heftiger Kritik von allen Seiten konfrontiert. Und ausgerechnet jetzt geht der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase. Die Spitzenkandidierenden von Union und Grünen, Armin Laschet und Annalena Baerbock, verlieren an Zuspruch, während SPD-Kandidat Olaf Scholz in der Gunst der Wählerinnen und Wähler aufholt. Vier Wochen vor der Bundestagswahl ist das Rennen um das Kanzleramt völlig offen. Für welche Politik stehen die Kanzlerkandidatin und die beiden -kandidaten? Haben Union, SPD und Grüne Antworten auf die aktuellen Herausforderungen? Können Grüne und Union den Abwärtstrend noch aufhalten, kann die SPD weiterhin von den Schwächen der anderen profitieren?

Zu Gast bei Anne Will:

Paul Ziemiak (CDU, Generalsekretär)

Kevin Kühnert (SPD, stellvertretender Parteivorsitzender)

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestages)

Jana Hensel (Autorin und Journalistin für "Zeit Online"/"Zeit im Osten")

Christiane Hoffmann (Autorin im "Spiegel"-Hauptstadtbüro)

