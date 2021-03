ARD Das Erste

Beforeigners - Mörderische Zeiten

Die komplette erste Staffel der norwegischen HBO-Serie am 13. März ab 23:35 Uhr im Ersten und ab 14. März 2021 für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar

Menschen aus der Vergangenheit tauchen in der Gegenwart auf und schaffen Parallelgesellschaften! Tausende von Steinzeitlern, mittelalterlichen Wikingern und Bürgerlichen aus dem 19. Jahrhundert stellen als Einwanderer die Toleranz der norwegischen Gesellschaft auf eine Belastungsprobe. Dieses Science-Fiction-Szenario bildet den Ausgangspunkt der norwegischen Miniserie "Beforeigners - Mörderische Zeiten", deren komplette erste Staffel am 13. März ab 23:35 Uhr im Ersten zu sehen ist und danach in der ARD-Mediathek. ONE zeigt die Serie am 13. April. Im Zentrum des spannend erzählten Krimdramas stehen Nicolai Cleve Broch und Krista Kosonen als gemischt-temporales Ermittlerduo, das einen Mord im Zusammenhang mit Zeitmigranten aufklären soll, als im Hafen von Oslo die Leiche einer Frau mit steinzeitähnlichen Tattoos gefunden wird. Es scheint, als hätte es jemand gezielt auf die Zeitmigranten abgesehen. "Beforeigners - Mörderische Zeiten" ist eine Produktion von Rubicon TV und HBO Nordic AB im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalist*innen im Presseservice Das Erste ( https://presse.daserste.de ) zum Download. Die ersten drei Folgen stehen zur Ansicht im Vorführraum zur Verfügung. Fotos unter: www.ard-foto.de

