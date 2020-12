Das Erste: Amüsante Ermittlungen: Die "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers bei "Wer weiß denn sowas?"

ARD Das Erste

Das Wissensquiz vom 7. bis 11. Dezember 2020, um 18:00 Uhr im Ersten

Ein gutes Näschen bei der Suche nach dem Täter beweisen die beiden "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers seit 2002 im Ersten. Ihr legendärer Sinn für Humor zeigt sich aber nicht nur bei ihren amüsanten Ermittlungen in Münster, sondern zum Wochenausklang auch beim Erraten richtiger Antworten.

Zum Wochenstart heißt es zunächst: An die Rate-Töpfe, fertig, los! Die Profiköche Frank Rosin und Kollege Alexander Kumptner, zwei der Juroren der Kochshow "The Taste", wollen am Montag ihr Quiztalent unter Beweis stellen. Wer hat den besseren Geschmack und den richtigen Riecher bei den Antworten?

Am Dienstag wird es musikalisch, wenn die Wiener Deutsch-Pop-Sängerin Mathea gegen ihren Sängerkollegen Wincent Weiss antritt. Sie machte 2016 in der Castingshow "The Voice of Germany" auf sich aufmerksam, er sang 2013 bei "DSDS". An der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton tragen die beiden Musiker jetzt ihr Rateduell aus.

Mit Eva Padberg und Kim Riekenberg hat Moderator Kai Pflaume am Mittwoch zwei der Top-Models im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zu Gast - und eifrig um die Wette geraten wird natürlich auch.

Der Satz "Da werden Sie geholfen" prägte das Image von Verona Pooth. Dass sie keineswegs das ewige "Dummchen" ist, beweist sie in ihrem Podcast "Poothcast". Wie clever sie beim Knobeln um richtige Antworten ist, erleben die Zuschauer, wenn sie zum Ratewettstreit gegen die Schauspielerin und Comedian Caroline Frier antritt. Am Donnerstag grübeln beide Ladys über verblüffende Fragen wie diese:

Ein Forscherteam aus Florida fand heraus, dass laute Musik in Restaurants uns dazu veranlasst, ...?

- a) öfter einen Sitzplatz am Fenster zu wählen - b) mehr Zeit am Smartphone zu verbringen - c) häufiger fettiges Essen zu bestellen

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 7. bis 11.12.2020 im Überblick:

- Montag, 7. Dezember - Alexander Kumptner und Frank Rosin - Dienstag, 8. Dezember - Mathea und Wincent Weiss - Mittwoch, 9. Dezember - Eva Padberg und Kim Riekenberg - Donnerstag, 10. Dezember - Verona Pooth und Caroline Frier - Freitag, 11. Dezember - Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Ab Dienstag, 8. Dezember kommt bei "Wer weiß denn sowas" erstmals der Videotelefon-Joker zum Einsatz, da sich im Studio ein rein virtuelles Publikum befindet.

Die Zuschauer können sich aber natürlich weiterhin für einen Platz im virtuellen Publikum in der ARD-Quiz-App bewerben - und am Ende auch vom Sieg ihres Favoritentemams profitieren.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

