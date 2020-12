ARD Das Erste

"Das Geheimnis des Totenwaldes": 6,55 Millionen Zuschauer verfolgen den ersten Teil im Ersten

Hohe Abrufzahlen in der ARD-Mediathek

Der erste Teil des Event-Dreiteilers "Das Geheimnis des Todeswaldes" (NDR/ARD Degeto) hat am gestrigen Mittwoch ein großes Publikum angesprochen: 6,553 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Ersten den Auftakt dieses spektakulären Kriminalfalls und tragischen Familiendramas ein, der sich an wahren Begebenheiten - einem realen Vermisstenfall und den sogenannten Göhrde-Morden - 1989 in Norddeutschland orientiert. Der Marktanteil für den 90-Minüter liegt bei 20,5 Prozent. In der ARD-Mediathek wurden die Filme bereits mehr als zwei Millionen Mal abgerufen. Die beiden weiteren Teile "Das Geheimnis des Totenwaldes", die wie der erste konsequent die Perspektive der Opfer einbezieht, sind am Samstag, 5. Dezember, und Mittwoch, 9. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. In den Hauptrollen spielen Matthias Brandt, Karoline Schuch, August Wittgenstein, Silke Bodenbender, Nicholas Ofcarek, Jenny Schily, Hanno Koffler u.a. Im Anschluss an den dritten Teil folgt am 9. Dezember um 21:45 Uhr die Dokumentation "Eiskalte Spur - Die wahre Geschichte des Totenwaldes" (NDR) im Ersten. In der ARD-Mediathek ist das TV-Event als sechsteilige Miniserie und dreiteilige Dokuserie, in der ARD-Audiothek der Podcast "Die Geheimnisse des Totenwaldes" abrufbar. "Das Geheimnis des Totenwaldes" ist eine Produktion der ConradFilm und Bavaria Fiction im Auftrag von ARD Degeto und NDR für Das Erste. Produzenten sind Marc Conrad, Maren Knieling und Jan S. Kaiser. Regie führte Sven Bohse nach einem Drehbuch von Stefan Kolditz. Die Redaktion haben: Christian Granderath, Sabine Holtgreve (beide NDR) und Carolin Haasis (ARD Degeto). Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dem Presseheft im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de Im Internet: Das Geheimnis des Totenwaldes - ARD | Das Erste Pressefotos unter www.ard-foto.de

