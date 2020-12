ARD Das Erste

Die idyllische Landgemeinde Brokenwood hat für den Großstädter Mike Shepherd (Neill Rea) immer neue Überraschungen parat. Im letzten Film der dritten Staffel von "Brokenwood - Mord in Neuseeland" muss Mike Shepherd, Detective Senior Sergeant bei der Brokenwood Police, im Mord an Bürgermeister Evan Whitestone ermitteln. Gerade noch als Weihnachtsmann auf der kleinstädtischen Feiertagsparade im Einsatz, wird dieser nur kurze Zeit später blutüberströmt und noch kostümiert in seinem Haus gefunden. Als Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) dann auch noch Evans Wahlkampfleiterin und heimliche Geliebte tot im Schonstein entdeckt, glaubt das Ermittlerteam nicht mehr an ruhige Festtage ... In weiteren Rollen spielen: Nic Sampson, Pana Hema-Taylor, Cristina Serban Ionda u.a. "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutige Verlobung" Samstag, 5. Dezember 2020, 21:45 Uhr "Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von South Pacific Pictures (Produzentin: Sally Campbell) in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR, Prime Network und all3media im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion für die ARD Degeto liegt bei Sebastian Lückel und Alica Pohle. Die Pressemappe zu der dritten Staffel "Brokenwood - Mord in Neuseeland" finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ardfoto.de

