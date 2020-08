ARD Das Erste

Das Erste: Adeliger Neuzugang bei "Sturm der Liebe" Ende September stößt Katja Rosin zum Cast der ARD-Erfolgstelenovela

Bild-Infos

Download

München (ots)

Naturverbunden, wohltätig und stilvoll: Selina von Thalheim (Katja Rosin) kommt in Folge 3451 (voraussichtlicher Sendetermin: 21. September 2020) anlässlich der Oldtimer-Rallye in den "Fürstenhof". Als Christoph (Dieter Bach) der attraktiven Society-Lady zum ersten Mal begegnet, ist er sofort von ihr fasziniert. Doch dann folgt der Schock: Selina ist eine gute Freundin seiner Erzfeindin Ariane (Viola Wedekind)! Ist das das Ende einer Liebe, die vorbei ist, bevor sie überhaupt begann? Selina steht das Wasser bis zum Hals: Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes muss sie erkennen, dass er ihr mehr Schulden als Vermögen hinterlassen hat. In der Oldtimer-Rallye sieht sie die große Chance, ihre Familie aus dieser finanziellen Schieflage zu befreien, indem sie das wertvolle Auto ihres Vaters versteigert. Ariane will sie dabei tatkräftig unterstützen. Selina ahnt nicht, wie brandgefährlich ihre Schulfreundin tatsächlich ist. "Durch ihre Liebe zur Natur und zu den Menschen, die sie umgeben, hat Selina trotz ihres Jet-Set-Lebens nie an Bodenhaftung verloren und ist deshalb ein besonders spannender Charakter", so Katja Rosin über ihre Rolle in der Bavaria Fiction-Produktion. Für eine tägliche Serie zu drehen, ist für die Schauspielerin eine neue Erfahrung: "Ich freue mich, ein Teil des 'Sturm der Liebe'-Teams zu sein, und bin sehr gespannt, was mich erwartet." Katja Rosin absolvierte ihre Schauspielausbildung an der "Berliner Schule für Schauspiel". Es folgten zahlreiche Theaterengagements, u.a. "Der Kirschgarten", "Heinrich V." sowie "Der Vorname". Außerdem drehte die Berlinerin diverse Kurzfilme und sammelte TV- und Kino-Erfahrung mit Filmen wie "Die Ex bin ich", "Weltverbesserungsmaßnahmen" und "Wilsberg". "Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Pressekontakt:

Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,

Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.de

Susanne Engstle, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe",

Tel. 089/6499-2868, E-Mail: susanne.engstle@Bavaria-Fiction.de

Foto auf www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell