Kirchliche Sendungen am Wochenende 18./19. Juli 2020 im Ersten

"Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 18. Juli 2020, um 23:50 Uhr, spricht Stefanie Schardien aus Fürth. Ihr Thema: Mikroabenteuer Urlaubsreif - eines der meist gebrauchten Worte auf der Arbeit, in den Büros, zuhause. Doch die schönste Zeit des Jahres ist dieses Mal ein Sommer mit Schatten. Reisebeschränkungen, Unsicherheit, dauernd aufpassen. Wie in dieser Situation Kraft tanken? Durch ganz spezielle Mikroabenteuer für die Seele, meint Pfarrerin Stefanie Schardien aus Fürth in ihrem aktuellen "Wort zum Sonntag". Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden. Redaktion: Sabine Rauh (BR)

"Dement - aber noch da!"- Das Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 19. Juli 2020, um 17:30 Uhr Am Ende des Lebens auf einer Pflegestation für Demenzkranke zu landen, ist ein Albtraum. Was wirklich in der Abgeschiedenheit solch einer Einrichtung geschieht, weiß man oft nicht. Für eine Woche im Herbst 2018 begibt sich Autorin Cosima Jagow-Duda in eine geschützte Demenzstation, um es herauszufinden. Sie will nicht nur mit der Kamera beobachten, sondern das Personal begleiten und den Menschen begegnen. Schnell wird ihr klar: Menschen mit einer Demenz haben meist nur die Orientierung und ihr Gedächtnis verloren. Fühlen können sie nach wie vor. Je nach Tagesform sind sie offen oder verschlossen, gut oder schlecht gelaunt, sind aufmerksam oder schalten ab. Sie nehmen keine Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer und verstellen sich nicht, denn sie erleben die Welt um sich herum ähnlich wie kleine Kinder. Durch Zuwendung und Körperkontakt, durch alte Lieder und Melodien, durch eine klare Sprache, durch Bilder, Fotos und Farben kann man ihre Emotionen noch ansprechen, auch, wenn der Verstand schon lange müde ist.

Die Reportage von Cosima Jagow-Duda zeigt überraschende Einblicke in die sonst gut abgeschirmte "Black Box" Demenzstation. Redaktion: Manfred Suttinger (rbb) Im Internet: DasErste.de/echtesleben Fotos unter www.ard-foto.de

