"Brokenwood - Mord in Neuseeland": Start der zweiten Staffel am 1. März 2020 um 21:45 Uhr

München (ots)

In Brokenwood ist mittlerweile eins klar: Detective Senior Sergeant Mike Shepherd (Neill Rea) ist ein Ermittler mit recht eigenwilligen Methoden, aber er versteht es, dem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Aus seiner Liebe zu Countrymusik und Kassettenrekorder und seinem Hang zu Autos mit Oldtimerwert macht Shepherd keinen Hehl. Sonst allerdings gibt er eher wenig von sich preis - auch nicht seinen Assistenten Kristin Sims (Fern Sutherland) und D.C. Breen (Nic Sampson) gegenüber. Lieber stellt Mike Shepherd Fragen. Dass er dabei regelmäßig auch in Zwiegespräche mit den Mordopfern gerät, ist eine weitere seiner Eigenheiten. Am Sonntag, 1. März 2020, startet Das Erste die zweite Staffel: In "Tödliche Niederlage", dem Auftaktfilm, muss sich der wenig sportbegeisterte Detective Shepherd auf unbekanntes Terrain begeben, als auf dem Rugbyfeld ein Mord geschieht. Der erfolglose Trainer der örtlichen Rugbymannschaft wird nackt ans Tor gefesselt aufgefunden; erstickt auf recht pikante Weise.

Gedreht in den idyllischen Weinanbaugebieten und an der spektakulären Küste nördlich von Auckland, setzt die erfolgreiche Krimiserie ein weiteres Mal die Pazifikinsel mit ihrer faszinierenden Naturkulisse gekonnt in Szene. Zu dem fiktiven neuseeländischen Städtchen Brokenwood meint Drehbuchautor Tim Balme: "In Brokenwood verzieht sich der Morgennebel in der Regel schnell und macht Platz für einen strahlenden Tag. Alles in allem ist Brokenwood somit ein ziemlich guter Platz zum Leben - solange du immer weißt, was hinter dir vor sich geht und du mit einem offenen Auge schläfst."

In weiteren Rollen spielen Pana Hema-Taylor, Cristina Serban Ionda, Colin Moy u. a.

Die Sendetermine der zweiten Staffel im Überblick:

"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Niederlage" Sonntag, 1. März 2020, 21:45 Uhr "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Sterben oder nicht sterben" Sonntag, 5. April 2020, 21:45 Uhr "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Fang des Tages" Samstag, 18. April 2020, 21:45 Uhr "Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blutiges Pink" Sonntag, 19. April 2020, 21:45 Uhr

Weitere Informationen zur Serie unter www.daserste.de

"Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von South Pacific Pictures in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR, Prime Network und all3media international im Lizenzerwerb der ARD Degeto für Das Erste.

