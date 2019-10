ARD Das Erste

ANNE WILL am 27. Oktober 2019 um 21.50 Uhr im Ersten: 30 Jahre nach dem Mauerfall - wofür stehen die Wahlergebnisse im Osten?

Am Sonntag steht in Thüringen die letzte der drei Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr an. Umfragen sehen die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow vorn, gefolgt von CDU und AfD. Das derzeit regierende rot-rot-grüne Bündnis wäre ohne Mehrheit, die Koalitionsbildung auch in diesem Bundesland sehr schwierig. Was bedeutet der Wahlausgang 30 Jahre nach dem Mauerfall? Und warum fühlen sich viele Menschen in Ostdeutschland noch immer als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse?

Zu Gast bei Anne Will:

Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt) Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag) Georg Pazderski (AfD, stellvertretender Bundessprecher, Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus) Ines Geipel (Schriftstellerin und Publizistin) Oliver Decker (Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung an der Universität Leipzig) Cornelius Pollmer (Ostdeutschland-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung)

