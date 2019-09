ARD Das Erste

Das Erste: "Wendezeit": Themenabend mit Spionage-Thriller zum Jahrestag des Mauerfalls im Ersten Petra Schmidt-Schaller spielt eine Doppelagentin in Berlin

München (ots)

Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls zeigt Das Erste im Rahmen eines Themenabends am Mittwoch, 2. Oktober 2019, um 20:15 Uhr den historischen Spionagethriller "Wendezeit". Im Anschluss an die "Tagesthemen" folgt um 22:45 Uhr "Maischberger" zum gleichen Thema. Der Film (Regie: Sven Bohse, Drehbuch: Silke Steiner) erzählt vom Verrat am eigenen Leben, dem Zerbrechen einer Utopie und dem bis heute ungelösten Rätsel um die verschwundenen "Rosenholz-Dateien". Die DDR ist im Begriff, sich aufzulösen. Als die Mauer fällt, ist nichts mehr so, wie es war. Für Agenten, die diesseits und jenseits der Mauer im Geheimen ihren Geschäften nachgehen, beginnt eine lebensgefährliche Zeit. Petra Schmidt-Schaller spielt die Berliner Doppelagentin Saskia Starke, Ulrich Thomsen den CIA-Agent Jeremy Redman. In weiteren Rollen sind u.a. zu sehen: Harald Schrott, Artjom Gilz, Carsten Hayes, Alexander Beyer, Nina Rausch, Mike Davies, Robert Hunger-Bühler, Marc Hosemann und André Hennicke. "Wendezeit" ist eine Produktion der MOOVIE GmbH in Koproduktion mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der ARD Degeto, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg und FilmFernsehfonds Bayern. Executive Producer ist Oliver Berben, Produzentin Heike Voßler. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Kerstin Freels (rbb) und Christine Strobl (ARD Degeto). Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten der Pressemappe im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de/. Im Vorführraum steht der Film zur Ansicht bereit. O-Töne und Radiokits sind bei ARD TVaudio abrufbar. Im Internet: www.DasErste.de Pressefotos unter ard-foto.de

