Das Erste: "Endlich Freitag im Ersten": "Fischer sucht Frau" Nordlicht-Komödie mit Sebastian Fräsdorf, Cornelia Gröschel und Uwe Rohde

Einmal Fischkopp, immer Fischkopp? Nicht mit Alex! Längst hat der die ländliche Idylle seines ungeliebten Heimatdorfs Stresund gegen den - noch zu verwirklichenden - Traum vom eigenen Start-Up in der Hamburger Speicherstadt eingetauscht. Doch als "Vattern" zum Pflegefall wird, muss der "Jong" wieder heim - und steht bald vor der Aufgabe, das ganze Dorf zu verkuppeln. Am Freitag, 4. Oktober 2019, um 20:15 Uhr Unter der Regie von Sinan Akkus spielen in den Hauptrollen Sebastian Fräsdorf, Cornelia Gröschel und Uwe Rohde neben u. a. David Simon, Stefan Lampadius, Anton Weber und Juri Raphael Senft. Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Fischer sucht Frau" am Freitag, 4. Oktober 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 10. (14:15 Uhr), 11. (7:30 Uhr) und 13. Oktober (11:00 Uhr) in ONE. "Fischer sucht Frau" ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Judith Westermann. Produzentin ist Nanni Erben. Birgit Titze und Sascha Schwingel (ARD Degeto) zeichnen für die Redaktion verantwortlich. Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/ Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

