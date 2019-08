ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Powerfrau mit dem Herz am rechten Fleck

Julia Grimpe stößt zum Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela

Unterschiedlicher können Geschwister nicht sein: Linda Baumgartner (Julia Grimpe) ist warmherzig, souverän, humorvoll - und die Schwester von Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Als sie vom tragischen Unfall ihres Bruders erfährt, packt sie, trotz jahrelanger Funkstille, ihre Sachen und reist sofort nach Bichlheim. Doch was niemand weiß: Linda und Christoph verbindet ein dunkles Geheimnis.

Ab Folge 3233 (voraussichtlicher Sendetermin: 23. September 2019) ist Julia Grimpe als Linda Baumgartner in "Sturm der Liebe" zu sehen. Die gelernte Konditorin steht nach ihrem Ehe-Aus vor den Trümmern ihres Lebens. Aber sie ist keine Frau, die sich so einfach geschlagen gibt. So nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und beschließt, in Bichlheim als Konditorin durchzustarten. In Chefkoch André Konopka (Joachim Lätsch) findet sie einen Verehrer, der vom ersten Moment an für die attraktive Powerfrau schwärmt. Wird er es schaffen, Lindas Herz zu erobern?

Julia Grimpe machte ihre Ausbildung am Bühnenstudio der Darstellenden Künste Hamburg. Bald darauf folgten bereits die ersten Engagements für Fernsehen und Theater. Ihren ersten Auftritt vor der Kamera hatte sie im Jahr 1988 in "Viel Lärm um nichts". Es folgten zahlreiche weitere TV-Produktionen. Besonders in Erinnerung bleibt ihre Rolle als Paula Busch in der Serie "Für alle Fälle Stefanie" (2000-04) sowie die Rolle Anna Rombach in Serie "Forsthaus Falkenau" (2001-10).

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Foto über www.ardfoto.de

