SommerKino im Ersten: "Toni Erdmann" und "The Big Sick" am Montag, 2. September und Dienstag, 3. September

Am Montag, 2. September, um 20:15 Uhr steht "Toni Erdmann" auf dem Programm des diesjährigen SommerKinos im Ersten. Von Kritik und Publikum hochgelobt: Maren Ades tragikomischer Film feierte einen Triumphzug durch die Kinos und erhielt neben unzähligen Auszeichnungen auch eine Oscar-Nominierung. In der Groteske treffen Peter Simonischek als sozialromantischer Alt-68er und Sandra Hüller als seine Arbeitsplätze vernichtende Tochter aufeinander.

Am Dienstag, 3. September, um 22:45 Uhr folgt "The Big Sick". Mit viel Herz und noch mehr Humor erzählt die romantische Komödie über Liebe und Verzeihen, Familienzwist und das Überwinden kultureller Grenzen. Der Sundance-Publikumsliebling basiert auf der wahren Geschichte der Drehbuchautoren Emily V. Gordon und Kumail Nanjiani. Es ist eine dieser berührenden Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann. Mit liebevoll gezeichneten Charakteren, Dialogwitz und fein gesetzten Cultural-Clash-Pointen sorgt der von Erfolgsproduzent Judd Apatow produzierte, mehrfach ausgezeichnete amerikanische Kinofilm für beste Unterhaltung.

Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html

Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.

Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.

