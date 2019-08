ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Neues aus der "Eifelpraxis" mit Rebecca Immanuel und Simon Schwarz

Zwei neue Filme am 23. und 30. August, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten

Es gibt für alles eine Lösung, aber manchmal muss man um die Ecke denken - das ist für Vera Mundt (Rebecca Immanuel) in der "Eifelpraxis" nichts Ungewöhnliches. Ab Freitag, 23. August 2019, kümmert sich die engagierte Versorgungsassistentin mit Intuition und Überzeugungskraft um "Herzenssachen" unterschiedlicher Art. Eine Woche später, am 30. August 2019, bekommt Vera in "Körper und Geist" mit einer psychosomatischen Erkrankung zu tun, deren Ursache sie in einer belastenden Familienkonstellation suchen muss. Was Vera so besonders und bei den Patienten im malerischen Monschau so beliebt macht, erlebt Landarzt Dr. Wegner (Simon Schwarz) am eigenen Leib. Er weiß die beherzten Alleingänge seiner couragierten Mitarbeiterin nicht nur deswegen inzwischen mehr als zu schätzen ... In weiteren Rollen sind Karolina Lodyga, Janek Rieke, Tom Böttcher, Mascha Schrader, Aleksandar Radenkovic, Sarah Mahita, Anja Schneider, Hermann Beyer, Marie Anne Fliegel, Tom Keune, Olga von Luckwald u. v. a. zu sehen.

Das Erste zeigt den achten und neunten Film der beliebten Medical-Reihe "Die Eifelpraxis - Herzenssachen" am 23. August und "Die Eifelpraxis - Körper und Geist" am 30. August 2019, jeweils um 20:15 Uhr.

"Die Eifelpraxis" ist eine Produktion der UFA FICTION (Produzent: Markus Brunnemann, ausführende Produzentin: Dorothea Goldstein) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde vom 17. Juli bis 13. September 2018 in der Eifel und in Berlin und Umgebung. Regie führte Kerstin Ahlrichs. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/die-eifelpraxis-herzenssachen-100.html und https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/die-eifelpraxis-koerper-und-geist-100.html. Die Pressemappe zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ardfoto.de, OTöne und RadioKits unter https://ardtvaudio.de.

