ARD Das Erste

Das Erste: Neue Gesichter am Johannes-Thal-Klinikum: Milena Straube und Elisa Agbaglah bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

Bild-Infos

Download

München (ots)

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" freut sich über Zuwachs: Zwei neue Assistenzärztinnen verstärken das Team des Johannes-Thal-Klinikums (JTK). Rebecca Krieger (Milena Straube) und Dr. Emma Jahn (Elisa Agbaglah) bringen frischen Wind ans JTK - und könnten unterschiedlicher nicht sein. Das werden die Fans der erfolgreichen ARD-Weekly in den kommenden Monaten erleben können. Zurzeit entstehen die ersten Episoden, in denen die beiden Neuen das JTK ganz schön durcheinanderwirbeln - und das in einer Zeit, die sowieso voller Veränderungen steckt. Rebecca Krieger (ab Folge 190, voraussichtlicher Sendetermin: 29. August 2019) hat in zwei Kliniken die Probezeit nicht überstanden. Dabei ist es ihr größter Wunsch, Ärztin zu werden. Wieder eine Anstellung als Assistenzärztin zu finden, ist schwieriger als erwartet. Also setzt sie jetzt alles auf eine Karte: Sie konfrontiert den kaufmännischen Leiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx) mit einer Tatsache, die dieser nicht ignorieren kann. Auf den ersten Blick kaum zu glauben: Dr. Emma Jahn (ab Folge 201, voraussichtlicher Sendetermin: 28. November 2019) hat schon ein Studium hinter sich! Zwar verfügt die schüchterne Ärztin über umfassendes theoretisches Wissen, aber am JTK macht sie ihre ersten Schritte ins echte Leben. Manchmal etwas zu naiv, gelingt es ihr dennoch, die anstehenden Herausforderungen zu meistern - nicht zuletzt, weil sie immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen hat und sich bedingungslos für die Medizin begeistern kann. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR). Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Sanam Afrashteh, Marijam Agischewa, Christian Beermann, Philipp Danne, Luan Gummich, Horst Günter Marx, Katharina Nesytowa, Mirka Pigulla, Tilman Pörzgen und Stefan Ruppe. Regelmäßig zu Gast im Johannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus "In aller Freundschaft" wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, Thomas Rühmann, Udo Schenk, Alexa Maria Surholt oder Anja Nejarri. www.daserste.de/diejungenaerzte

Pressekontakt:

Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,

Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de

planpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,

Tel. 0221/91255710, E-Mail: post@planpunkt.de

www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell