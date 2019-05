ARD Das Erste

ANNE WILL am 19. Mai 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Europa und der Klimaschutz - steht Deutschland auf der Bremse?

München (ots)

In den Umfragen zur Europawahl hat eine Mehrheit der Deutschen Klima- und Umweltschutz als eine der größten Herausforderungen benannt, vor denen die EU steht. Wie kann ein europäischer Klimaschutz aussehen und wie ehrgeizig sind die Ziele, die sich die EU steckt? Ist ein klimaneutrales Europa bis 2050 möglich und welchen Beitrag kann und muss Deutschland dazu leisten?

Zu Gast bei Anne Will:

Manfred Weber (CSU, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Spitzenkandidat für die Europawahl) Katarina Barley (SPD, Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl) Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament und Spitzenkandidatin für die Europawahl) Jörg Meuthen (AfD, Parteivorsitzender, Mitglied des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat für die Europawahl)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell