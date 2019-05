ARD Das Erste

"Die Tierärzte - Retter mit Herz": Wenn die Insel dicht macht und das Pferd eine Kolik hat ...

30 Folgen der neuen Doku-Serie ab Montag, 20. Mai, 16:10 Uhr im Ersten

"Wir haben keine Klinik in greifbarer Nähe. Abends um 9 oder 10 fährt der letzte Autozug aufs Festland, dann ist die Insel dicht. Wenn dann ein Pferd eine Kolik hat oder ein Hund eine Magendrehung, dann muss ich mir was einfallen lassen." Stephanie Petersen ist Tierärztin auf Sylt und eine von neun Veterinären, deren Arbeit und Leben eine neue Doku-Serie im Ersten begleitet. 30 Folgen von "Die Tierärzte - Retter mit Herz" sind ab kommenden Montag, 20. Mai 2019, montags bis freitags um 16:10 Uhr zu sehen.

Die Inselärztin lebt mit ihrer Großfamilie auf einem Hof mit fünf eigenen Hunden, 17 Hühnern und einer Trakehner-Zucht. "Die Pferde sind mein Hobby, dafür brenne ich," bekennt die Mutter zweier Söhne. Oft wenden sich Hundehalter mit typischen "Strandkrankheiten" an Stephanie Petersen, wenn ihre Vierbeiner Salzwasser getrunken, Sand gefressen oder sich an scharfkantigen Muscheln die Pfoten verletzt haben.

Neben Inselärztin Petersen, die in allen 30 Folgen zu sehen ist, gewährt die Serie Einblicke in Tierarztpraxen in Hamburg, Boitze bei Lüneburg, in Bernkastel-Kues an der Mosel, in Karlsruhe sowie Moosburg und Starnberg in Bayern. "Wir zeigen den Einsatz unserer Tierärzte aus größtmöglicher Nähe", so die verantwortliche Redakteurin Anke Schmidt-Bratzel (NDR), "auf diese Weise können wir menschlich sehr berührende Geschichten erzählen."

"Die Tierärzte - Retter mit Herz" wurde als ARD-Gemeinschaftsproduktion von der Doclights GmbH unter Federführung des NDR für Das Erste produziert. Produzentin ist Michaela Hummel. Die Redaktion hat Anke Schmidt-Bratzel (NDR), die Redaktionsleitung Ole Kampovski (NDR).

"Die Tierärzte - Retter mit Herz", 30 Folgen ab 20. Mai 2019, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten.

