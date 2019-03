ARD Das Erste

Maischberger" am Mittwoch, 6. März 2019, um 22:45 Uhr

Attacke auf die Reichen: Beschimpfen, besteuern, enteignen?

Egoistisch, rücksichtslos und gierig - so sehen laut einer aktuellen Umfrage mehr als die Hälfte der Deutschen ihre reichen Mitbürger. Ist es also kein Zufall, dass viele Politiker und Aktivisten die Zeit gekommen sehen für eine größere Umverteilung von oben nach unten? Die SPD will zur Finanzierung ihre Sozialstaatsreformen hohe Einkommen und Vermögen stärker besteuern. Noch radikaler klingt die Forderung nach der Enteignung großer Wohnungskonzerne, die eine Berliner Initiative in einem Volksbegehren anstrebt. Warum haben Reiche einen so schlechten Ruf? Muss Reichtum umverteilt werden, um den sozialen Frieden zu sichern? Könnte es wirklich zu Enteignungen kommen?

Kevin Kühnert, SPD (Juso-Vorsitzender) Werner Mang (Schönheitschirurg) Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin) Michael Prütz (Mietaktivist) Ulrike Herrmann (Journalistin) Rainer Hank (Wirtschaftspublizist)

