"Maischberger" am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 22:45 Uhr

Das Thema: Die Betreuungsfalle: hilflos, ausgenutzt, betrogen?

Rund 1,3 Millionen Menschen werden in Deutschland wegen körperlicher oder seelischer Erkrankungen rechtlich betreut. Oft sind es Angehörige, die sich beispielsweise um die demenzkranke Mutter kümmern. Aber in knapp der Hälfte der Fälle kommen Berufsbetreuer zum Einsatz, die das Leben der Betroffenen in die Hand nehmen. Manchmal nicht zu deren Vorteil. Immer wieder erschleichen sich Betreuer Vorsorgevollmachten und verschaffen sich Zugang zum Vermögen von älteren Menschen. Wie häufig sind solche Fälle? Was kann die Polizei gegen den Missbrauch tun? Wann ist berufliche Betreuung sinnvoll? Wie kann man sich selber vor Ausbeutung schützen?

Die Gäste:

Bettina Tietjen (Fernsehmoderatorin) Harry Hartwig (Betrugsopfer) Annett Mau (Kriminalkommissarin) Christa Lange (befreite sich aus Zwangsbetreuung) Cornelia Stolze (Wissenschaftsjournalistin) Andrea Schwin-Haumesser (Berufsbetreuerin)

